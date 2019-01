Décès de Gerry Plamondon : sa passion du hockey ne l'a jamais quitté, témoigne sa fille

Le Sherbrookois et Joseph Gérard « Gerry » Plamondon est décédé des suites d'un cancer, samedi à l'âge de 95 ans . « C'était un grand homme », a réagi lundi sa fille Luce Plamondon.

C'est entouré de sa famille à Sherbrooke que Gerry Plamondon s'est éteint. Il aura été actif jusqu'à la toute fin de sa vie. Cet été, il nageait. Vers la fin octobre, il allait moins bien et c'est là qu'on a su qu'il avait un autre cancer. Il a été actif jusqu'à la mi-décembre environ , se souvient Mme Plamondon.

Sa passion pour le hockey, elle, ne l'a jamais quitté. Il adorait raconter des anecdotes de ses années passées avec le Canadien de Montréal à ses enfants et petits-enfants.

On écoutait encore le hockey avec lui cette semaine. Luce Plamondon, fille de Gerry Plamondon

Joseph Gérard « Gerry » Roger Plamondon Photo : Canadiens.com

Sa fille souligne aussi la générosité et le courage de son père. Avec son magasin de sport, souvent les gens venaient et ils n'avaient pas de sous et ils leur donnait des patins. Il a aidé beaucoup de jeunes à Sherbrooke avec le sport , se remémore-t-elle.

Gerry Plamondon est né à Sherbrooke, le 5 janvier 1924. Avec le Canadien, il a disputé 74 matchs dans la LNH, entre 1945 et 1951.

Il était le dernier survivant de l'équipe du Canadien à avoir gagné la Coupe Stanley en 1946.