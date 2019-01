Un ex-enseignant reconnu coupable de crimes sexuels sur une mineure

Lors de son procès au palais de justice de Forestville, l'homme de 59 ans a admis avoir eu des relations sexuelles à plusieurs reprises avec une élève qui fréquentait l'école secondaire où il enseignait. Il était également entraîneur de volleyball.

La juge considère que Serge Carré a utilisé son autorité d'enseignant et d'entraîneur de l'équipe de volleyball pour inciter la plaignante à lui faire des attouchements alors qu'elle avait moins de 16 ans.

L'accusé a été reconnu coupable de quatre des six chefs d’accusation de nature sexuelle qui pesaient contre lui, dont celui d’agression sexuelle.

Les gestes reprochés vont d'attouchements à relations sexuelles complètes entre les années 1986 et 1991. Pendant son procès, Serge Carré n'a pas nié les gestes présentés par la plaignante, mais était en désaccord sur la période où les événements s’étaient produits.

La juge a soulevé des incohérences dans le récit de Serge Carré et a souligné la crédibilité du récit de la plaignante, une décision que respecte l'avocat de la défense.

On respecte évidemment la décision du tribunal. [...] On a fait la demande d'une confection d'un rapport présentenciel et d'un rapport sexologique, qui va permettre d'éclairer le tribunal sur les circonstances dans lesquelles les événements se sont produits.

Jean-François Boucher, avocat de la défense