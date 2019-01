Le triangle jaune contre Vision zéro fait son apparition à Trois-Rivières

S’ils s’opposaient d’abord seulement à l’idée de faire passer la limite de vitesse à 40 km/h dans plusieurs rues de la ville, les trois porte-paroles de ce mouvement se disent maintenant carrément contre Vision zéro, cette stratégie qui vise à n’avoir aucun décès ou blessé grave sur les routes, adoptée en novembre dernier par le conseil municipal.

Dans une longue publication sur leur page Facebook, ils expliquent que c’est le mépris, la fermeture et l’intransigeance des élus face à leurs représentations et leur incapacité à répondre à leurs questions qui les ont poussés à raffermir leur position.

De gauche à droite : Valérie Ratelle-Gauthier, Dave Angers et Stéphane Guay, les porte-paroles du mouvement « Trifluviens contre Vision zéro ». Photo : Radio-Canada

Valérie Ratelle-Gauthier, Dave Angers et Stéphane Guay s’indignent du fait que les places soient limitées pour les consultations publiques et ils proposent l’idée de porter le triangle jaune afin que le plus grand nombre de citoyens puissent afficher leur position.

La Ville de Trois-Rivières invite la population à donner son avis sur la façon de mettre en place Vision zéro. Deux samedis sont prévus pour les consultations, les 16 et 23 février.

Les porte-paroles du mouvement Trifluviens contre Vision zéro comptent tenir un kiosque sur place et distribuer des triangles jaunes.

« On pense que tout le monde a le droit de s’exprimer » - Dave Angers

Le triangle jaune, c’est un clin d’oeil sympathique aux gilets jaunes chez nos cousins français. C’est un symbole qui dit qu’on va de l’avant. C’est un signal qu’on veut donner , explique Stéphane Guay, l’un des trois porte-paroles du mouvement.

Ils parlent de Vision zéro comme d’un projet mal ficelé et piloté actuellement par des élus qui bafouent l’opinion de leurs propres électeurs .

Selon Dave Angers, il y a des problèmes plus urgents à régler à Trois-Rivières avant de se lancer dans un projet comme Vision zéro.

Stéphane Guay ajoute que sa confiance envers les élus de Trois-Rivières est ébranlée et il réclame plus de transparence de leur part.

Vives réactions

Ce durcissement de position des opposants au projet Vision zéro a provoqué de nombreuses réactions et plusieurs échanges musclés sur les médias sociaux.

Quand leur page Facebook, initialement baptisée « Trifluviens contre le 40 km/h et pour une consultation publique Vision zéro », a changé de nom pour « Trifluviens contre Vision zéro », le conseiller municipal Luc Tremblay n’a pas tardé à s’exprimer.

Trifluviens contre la sécurité , a-t-il publié. Joint au téléphone, il a dit qu’il n’avait pas pu s’empêcher de réagir quand il a constaté que le groupe changeait de discours.

Par ailleurs, Mariannick Mercure, une autre conseillère municipale associée à la Vision zéro, a décidé de suspendre sa page Facebook professionnelle à cause de certains internautes qui multipliaient les publications sur son profil.