Commémorer l’attentat de Québec, un « devoir de mémoire »

« On a dépassé le stade de la réaction très émotive du début, celle des 24 premières heures. On a également dépassé le premier anniversaire, sur le lieu même. Là, on est plus dans la pérennisation de l’action, de la solidarité envers les familles endeuillées », explique en entrevue à Radio-Canada Maryam Bessiri, co-porte-parole du comité organisateur de la cérémonie.

La jeune femme fait un parallèle entre la commémoration de l’attentat contre le Centre culturel islamique de Québec et la tragédie de l’École polytechnique. Elle rappelle que les auteurs de ces deux tueries ciblaient un groupe particulier : les femmes dans le cas de la Polytechnique, les musulmans dans celui de la grande mosquée de Québec.

« C’est toujours des attaques très violentes qui sont dirigées vers un groupe ciblé, donc là-dessus, c’est très similaire », souligne Mme Bessiri, dont le comité peut compter sur le soutien de l’organisme Poly se souvient.

La commémoration du premier anniversaire de l'attentat de Québec avait attiré des milliers de personnes. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

« Ne pas oublier »

À l’instar des événements du 6 décembre 1989 à la Polytechnique, ceux du 29 janvier 2017 ne doivent pas tomber dans l’oubli, insiste-t-elle.

« C’est de commémorer, de se rappeler, de ne pas oublier. C’est un devoir de mémoire pour que ça ne se reproduise jamais. »

Comme c’était le cas l’an dernier, des représentants des Premières Nations et des différentes communautés religieuses participeront à la commémoration.

On s’assure d’avoir cette diversité-là, dont on est fiers et qui est le reflet de la société québécoise. On s’assure qu’on a tout le monde. Maryam Bessiri, co-porte-parole du comité organisateur de la commémoration du 29 janvier 2017

Maryam Bessiri Photo : Radio-Canada

Engagements

Des personnalités politiques seront également au rendez-vous, dont le premier ministre François Legault et le maire de Québec, Régis Labeaume.

Maryam Bessiri explique que la présence de ces dignitaires vise en partie à leur rappeler les engagements qu’ils ont pris vis-à-vis de la communauté musulmane au lendemain de l’attentat, notamment ceux concernant l’aide aux familles des victimes.

« Il y a eu beaucoup de promesses et le fait d’avoir les représentants des gouvernements avec nous, c’est une façon aussi de leur rappeler leurs engagements. C’est une façon aussi pour qu’ils se réengagent envers la population québécoise, envers les familles », fait valoir Mme Bessiri.

De nombreux politiciens avaient participé à la commémoration du premier anniversaire de l’attentat. Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

Contrôle des armes à feu

L’un des survivants de l’attentat de Québec, Aymen Derbali, abonde dans le même sens. La commémoration du 29 janvier 2017 est une occasion de remettre à l'avant-plan certaines revendications, en particulier le resserrement du contrôle des armes à feu.

« C'est ce qui est très important, au-delà de la commémoration, c’est de pouvoir faire des changements au niveau des lois ou des politiques, surtout en ce qui concerne l'accès aux armes à feu », insiste l’homme de 42 ans, devenu tétraplégique après avoir été atteint par sept balles le soir de la tuerie.

M. Derbali croit également que la commémoration doit servir à rappeler la gravité des crimes haineux tout en réfléchissant aux moyens de les prévenir.

La commémoration permet aussi de dire qu’on n'a pas oublié les victimes, on n'a pas oublié les personnes qui étaient éprouvées par cette tragédie. Aymen Derbali, survivant de l’attentat de Québec

Aymen Derbali est devenu tétraplégique à la suite de l'attentat. Photo : Radio-Canada / Julia Page

Lieu symbolique

Contrairement à l’an dernier, la commémoration des événements du 29 janvier 2017 ne se déroulera pas aux abords du Centre culturel islamique de Québec. Le froid et la configuration des lieux ont convaincu le comité organisateur de déplacer la cérémonie à l’Université Laval, un « lieu très, très symbolique », selon Maryam Bessiri.

« C’est un lieu de diversité, de savoir et de rencontres. C’est aussi la première porte d’entrée de beaucoup d’immigrants, de l’immigration de la communauté musulmane aussi, parce que c’est une communauté qui est hyper scolarisée », mentionne-t-elle.

La cérémonie de commémoration débute à 19 h à l’atrium du Pavillon Desjardins de l’Université Laval.