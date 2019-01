Les mines de l'Abitibi-Témiscamingue ont payé deux fois de plus redevances en 2017

Les mines de l'Abitibi-Témiscamingue ont payé plus de 106 millions de dollars en redevances en 2017 au gouvernement du Québec. C'est plus du double que ce qu'elles avaient déboursé l'année précédente, soit 46 millions.

Au total, dans la province, le gouvernement a reçu 220 millions de dollars.

La mine Canadian Malartic est celle qui a contribué le plus. avec 58 millions de dollars.

C'est quatre fois plus de redevances qu'en 2016, soit 14 millions de dollars.

Agnico-Eagle a aussi payé 37 millions en 2017 pour ses trois autres mines, Lapa, Goldex et LaRonde.

Un montant passablement plus élevé que l'année précédente, mais qui est insuffisant selon la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien.

Pour l'instant, les redevances sont calculées selon la valeur de la production à la tête du puits et nous ce qu'on souhaiterait avoir, c'est des redevances sur la valeur brute de l'extraction, donc avant qu'une minière puisse déduire toute sorte de montants , fait valoir la députée solidaire.

La députée rappelle également que les redevances sont aussi déductibles d'impôts.

Les redevances sont comptées comme des dépenses, donc on n'est pas très gagnant à ce niveau-là , dit-elle.

La présidente-directrice générale de l'Association minière du Québec, Josée Méthot, affirme que les redevances représentent seulement 20 % de ce qui est versé annuellement au gouvernement par les minières.

Elle rappelle que peu importe la nature du système de redevances, l'important c'est que celui-ci soit prévisible et compétitif.

À la valeur de la production à la tête du puits, c'est ce qui est le plus représentatif de la valeur de l'extraction, donc c'est ce qui a de plus rapproché avec la valeur de l'extraction minière et c'est ça qu'on voulait imposer. Ce n’était pas la valeur des ventes qu'on voulait imposer, on voulait imposer la valeur au point d'extraction et c'est ce qu'on a fait.

En comparaison

Elle invite ceux qui se questionnent sur ce régime d'impôt minier à comparer avec d'autres juridictions minières.

Si on a un régime d'impôt minier compétitif au Québec, on va attirer des investisseurs ici, on va faire de nouvelles mines, on va augmenter des productions minières et on va en verser encore plus de redevances parce qu'il va y avoir plus de sources pour payer les redevances, donc ce ne sera que du positif , soutient Josée Méthot.

Aucun changement n'est prévu à court terme au système de redevances québécois. Lors de la dernière campagne électorale, la Coalition Avenir Québec a fait savoir qu'elle opterait pour le statu quo.