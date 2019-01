Produire du tofu à plein régime pour répondre à la demande

Les ventes augmentent d’année en année, mais depuis l’an passé, on doit refuser des clients , explique Frédérick Noël, directeur de production de l’entreprise installée en Outaouais.

La tendance à délaisser la viande pour adopter d’autres sources de protéines s’est accélérée depuis plusieurs années. Les nouvelles recommandations du Guide alimentaire canadien, qui invite la population à consommer davantage d’aliments d’origine végétale, auront un impact positif sur les producteurs de tofu, pense M. Noël.

J’ai dit “Wow! Ça va être des gros défis encore.” On l’a vu venir un petit peu, c’est pour ça que les plans d’expansion sont déjà en branle , raconte-t-il. Son entreprise vend ses produits principalement à Montréal, Gatineau, Ottawa et Toronto.

Soyarie prévoit déménager une partie de ses activités dans l’ancienne usine d’Aliments Martel, dans le secteur de l’aéroport de Gatineau, dès décembre 2019. Les travaux de réfection sont en cours et l’entreprise investit entre 2,5 et 3 millions de dollars dans le projet.

La Soyarie de Gatineau Photo : Radio-Canada / Rachel Gaulin

Ce changement de location devrait permettre à Soyarie de doubler sa production à court terme, dans l’espoir de la tripler dans l'avenir, question de profiter de la manne provoquée par les nouvelles habitudes alimentaires chez les consommateurs.

On essaie de bouger le plus rapidement possible dans nos nouveaux locaux pour pouvoir prendre toutes ces nouvelles parts de marché, qui semblent vouloir grossir de plus en plus chaque année , ajoute Frédérick Noël, dont l’entreprise est l’un des deux principaux producteurs de tofu au Québec.

Soyarie produit cinq tonnes par jour dans ses locaux actuels. La compagnie a été la première à se lancer dans la fabrication de tofu au Québec, alors que l’homme d’affaires japonais Koichi Watanabe a commencé en vendant le produit en vrac, après l’avoir concocté dans son garage à Hull.

Avec les informations de Mathieu Nadon et Rachel Gaulin