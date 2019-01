Quand services de santé riment avec kilométrage en Gaspésie

Les nombreux déplacements seraient le principal enjeu des négociations entre le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie et l'Alliance du personnel professionnel et technique (APTS).

Les deux parties entamaient lundi deux jours de négociations. Ces pourparlers visent à établir les bases d'une nouvelle convention collective locale pour 850 employés du secteur de la santé en Gaspésie.

Les normes salariales sont négociées à l'échelle provinciale, mais les descriptions de tâches, les territoires de desserte ou l'affichage de postes sont établis avec la direction du CISSS de la Gaspésie.

La représentante de l'APTS pour la Gaspésie, Guylaine Michel, relève que depuis la création des CISSS, le territoire desservi est beaucoup plus vaste qu’auparavant. Avec des besoins qui proviennent de la population et qui sont quand même énormes, les enjeux de mobilité sont encore plus grands, fait valoir Mme Michel. Les gens ont besoin d'avoir des garanties, dans l'affichage de postes, à savoir on va leur demander quoi en termes de déplacements sur le territoire.

Les questions de formation, les conditions de probations pour occuper un poste sont aussi parmi les sujets en discussions.

L'arrivée d'un médiateur aurait permis de faire progresser les négociations selon le syndicat.

Quelques syndiqués ont manifesté lundi, malgré le froid, en appui à leurs négociations Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

L'APTS représente, notamment, les techniciens en radiologie, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les travailleurs sociaux ou les éducateurs spécialisés.

La direction du CISSS n’a pas voulu commenter les négociations en cours.

Avec les informations de Martin Toulgoat