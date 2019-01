District de divertissement sur le chemin Kingsway : qui paiera quoi?

La Ville du Grand Sudbury a partagé lundi l'entente entre la municipalité, Gateway Casinos, l'hôtel et le promoteur Dario Zulich pour le partage des coûts de la construction des aménagements partagés du district de divertissements Kingsway, qui représentent environ 10 millions de dollars.

Selon cette entente, le promoteur est responsable de la moitié des coûts pour les travaux routiers et l’amélioration des intersections.

Ces coûts sont répartis de façon proportionnelle selon les différentes propriétés du district, soit l’aréna, le casino, l’hôtel et le reste des terrains.

Le dynamitage et le nivellement du terrain seront majoritairement payés par la Ville, à hauteur de 55,9 %, alors que Gateway Casinos et l’hôtel assumeront respectivement 29,4 % et 14,7 % des coûts de la préparation du terrain.

Le terrain où seront construits le futur aréna et le centre des congrès, sur le chemin Kingsway. Photo : Radio-Canada / Natacha Lavigne

La Ville sera responsable de la majorité des dépenses pour la construction de la Place des festivals ainsi que la totalité de celles concernant la voie pour les autobus, les escaliers de la Place des festivals et les espaces de stationnement auxiliaires.

Ça n’a pas facile d’arriver [à une entente], mais c’est équitable pour toutes les parties. Dario Zulich, promoteur du projet du District de divertissement Kingsway

Cette opinion est partagée par le directeur de projet de l’aréna-centre d’activités, David Shelsted : Je crois que cette entente est une bonne affaire pour les contribuables.

Les quatre partenaires ont accepté d’attendre la décision finale du Tribunal d’appel de l’aménagement local avant de commencer les grands travaux sur le chantier.

La Ville peut résilier l’entente de partage de coût à tout moment sans pénalité d’ici la fin de ce processus d’appel.

Le projet du district de divertissement du chemin Kingsway est évalué à 100 millions de dollars.