Témiscamingue : un homme accusé de négligence criminelle ayant causé la mort de son petit-fils

Yves Barrette, 59 ans, doit faire face à la justice en lien avec un événement qui s'est produit en juin 2017 au Témiscamingue.

Retour sur les faits

Le 3 juin 2017, un enfant de 10 ans meurt dans un accident sur une exploitation agricole à St-Bruno-de-Guigues.

Selon la Sûreté du Québec, l'enfant se trouvait sur une remorque à grain. Pour une raison indéterminée, il s'est retrouvé enseveli sous le grain.

Les accusations

Plus d'un an et demi plus tard, le grand-père de l'enfant, Yves Barrette, est accusé de négligence criminelle ayant causé la mort en lien avec cet événement.

Selon le Code criminel, s'il est reconnu coupable, il risque une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à la perpétuité.

Il devait comparaître lundi au palais de justice de Ville-Marie, mais son avocate a demandé le report du dossier. Il ne s'est pas présenté en cour.

Yves Barrette doit revenir en cour le 4 mars.