John Horgan veut stimuler l’industrie minière de la Colombie-Britannique

Le gouvernement de la Colombie-Britannique accorde deux crédits d'impôt de façon permanente pour stimuler les investissements miniers et favoriser l'exploration minière dans la province. Le premier ministre John Horgan a fait cette annonce lors de la cérémonie d'ouverture du congrès sur les mines à Vancouver.

En plus de ces deux crédits d’impôt, John Horgan a annoncé des investissements d'un million de dollars pour l'innovation minière et un million de dollars supplémentaires pour faire la promotion de l'exploitation minière dans la province, en plus de créer des partenariats avec les communautés autochtones.

John Horgan, Premier ministre de la Colombie-Britannique Photo : Radio-Canada / Michael Mcarthur

C’est un pas vers l’avant pour rendre le secteur minier plus fort et créer des emplois durables en Colombie-Britannique. John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

Le gouvernement britanno-colombien a décidé d’appliquer les différentes recommandations proposées par le groupe de travail sur les emplois dans l’industrie minière. Le gouvernement de la Colombie-Britannique donnera plus de détails sur l'application des différentes recommandations du groupe de travail lors du dévoilement de son budget pour l'année en février.