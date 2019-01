IAMGOLD suspend le projet de construction de la mine Côté Gold

Dans un communiqué, la compagnie indique qu’elle souhaite se concentrer pour l’instant sur d’autres projets, malgré les résultats positifs d'une étude de faisabilité pour le projet Côté Gold.

Le rapport publié en novembre avait indiqué que le gisement contenant 10 millions d’onces de ressources aurifères.

Nous avons considérablement réduit les risques liés au projet Côté Gold, tant d’une perspective technique que financière, et nous croyons en son potentiel transformateur. Néanmoins, nous avons décidé d’attendre une conjoncture plus favorable et durable pour aller de l’avant avec la construction , a déclaré Steve Letwin, le président et chef de la direction d’IAMGOLD.

La compagnie minière ajoute qu’elle continuera ses démarches pour les demandes de permis et les travaux d’ingénierie, pour faire accroître la valeur du projet.

La compagnie IAMGOLD exploite cinq mines, dont une en Abitibi-Témiscamingue. Les quatres autres se trouvent au Mali, au Burkina Faso et au Suriname.