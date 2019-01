Un entraîneur de hockey mineur suspendu par Hockey Côte-Nord

Ces vidéos montrent Jean-Philippe Boudreau, l'entraîneur de l'équipe novice, réprimander un des joueurs avec de grands mouvements lors de son retour au banc — on apprendra plus tard qu'il s'agit de son fils. Dans la vidéo, il n'est pas possible d'entendre ce que M. Boudreau dit et on ignore ce qui a provoqué sa réaction.

Mais, en après-midi lundi, une des vidéos avait été partagée près de 1000 fois sur les réseaux sociaux.

Réaction de Hockey Côte-Nord

Après les nombreux partages, Hockey Côte-Nord a pris la décision de suspendre l'entraîneur pour une durée indéterminée.

L'entraîneur n'a pas agi selon la manière attendue par Hockey Côte-Nord avec des jeunes de cet âge-là, selon l'organisation.

Hockey Côte-Nord a contacté l'Association du hockey amateur de Havre-Saint-Pierre pour demander la suspension de l'entraîneur.

Le tournoi Fer-O Optimiste de Sept-Îles bat son plein. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

L'entraîneur s'excuse

Plusieurs heures avant l'annonce de sa suspension, Jean-Philippe Boudreau a réagi aux vidéos filmés à son insu.

Sur sa page Facebook, il affirme ne pas être fier de la manière dont il a agi.

Ceux qui me connaissent bien savent que je ne suis pas comme cela dans la vie! Oui j'y ai été (sic) fort! Oui mon garçon ne méritait pas cela. Je suis sincèrement désolé. Jean-Philippe Boudreau, entraîneur suspendu, équipe novice de Havre-Saint-Pierre

Une rencontre aura lieu entre Hockey Côte-Nord et Jean-Philippe Boudreau pour analyser son dossier. Une décision sera prise ensuite quant à son avenir au sein de l’organisme.