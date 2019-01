Le cannabis dans la mire des maires des municipalités rurales de l’Ontario

Dans le cadre de leur rencontre annuelle à Toronto, les maires des communautés rurales de l'Ontario ont assisté lundi à une conférence entourant la légalisation du cannabis et sa mise en oeuvre. Des représentants du gouvernement provincial étaient là pour répondre aux questions et inquiétudes des dirigeants municipaux. Selon certains maires, plusieurs questions restent toutefois sans réponse.

Roger Sigouin, le maire de Hearst, est plutôt pessimiste.

Il estime qu’il y a encore beaucoup d’incertitude entourant l’impact de la légalisation sur les communautés rurales. On ne peut pas encore prévoir ce qui va arriver , dit-il.

Il déplore du même coup un manque d’information et de communication de la part des gouvernements.

Selon Alison Warwick, la mairesse de Thames Center, les municipalités ont encore le temps de s’organiser.

Nous n’aurons probablement pas de magasins de cannabis dans notre municipalité avant quelques années. Ça nous laisse encore beaucoup de temps pour nous préparer. Alison Warwick, mairesse de Thames Center

Pour l’instant, seules les municipalités de plus de 50 000 habitants pourront accueillir l'un des 25 premiers magasins de cannabis qui doivent ouvrir le 1er avril.

Dans le cadre de leur rencontre annuelle à Toronto, les maires des communautés rurales de l’Ontario ont assisté à une conférence entourant la légalisation du cannabis et sa mise en oeuvre. Photo : Radio-Canada / Charlotte Mondoux-Fournier

40 millions pour les municipalités

Les 444 municipalités de l’Ontario devraient se partager 40 millions de dollars en taxes pour faciliter la transition vers le cannabis récréatif légal. Chaque municipalité recevra au moins 10 000 $.

Ce n’est pas suffisant, soutient Gary McNamara, le maire de Tecumseh.

Il explique que les coûts des services de police, de la santé publique et de la protection des citoyens relèvent directement des municipalités.

Le fédéral devrait récolter 6 milliards et la province 40 millions , précise-t-il.

M. McNamara espère que l’agent tiré des taxes sera redistribué autrement entre les différents ordres de gouvernement.

Mme Warwick tient des propos différents.

Ça peut sembler peu comme point de départ, mais à ce stade, ça ne nous coûte pas grand-chose , affirme-t-elle.

Elle ajoute que la province mettra 10 millions supplémentaires à la disposition des municipalités pour gérer certains imprévus.

Gary McNamara, le maire de Tecumseh, estime que les municipalités devraient recevoir plus d'argent pour gérer l'impact de la légalisation du cannabis. Photo : Radio-Canada / Charlotte Mondoux-Fournier

Des municipalités demandent plus de pouvoir

Les municipalités de l’Ontario pourront choisir d’adopter des règlements plus stricts que ceux proposés par la province sur les endroits où il sera possible de fumer du cannabis. Celles-ci devront toutefois en assumer le coût et l'application.

Si les municipalités peuvent décider si elles désirent renoncer ou pas à la présence de magasins de cannabis sur leur territoire, elles n’ont pas de pouvoir décisionnel réel sur le nombre de magasins et leur emplacement, ce que déplore le maire de Tecumseh.

C’est important de continuer d’avoir des conversations avec le gouvernement provincial , affirme M. McNamara.

Des rencontres doivent avoir lieu dans les deux prochaines années pour évaluer l'impact de la légalisation du cannabis sur les municipalités de l’Ontario.