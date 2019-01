Budget municipal : des hausses d'impôt foncier et de frais en vue pour les Torontois

Le budget de la Ville de Toronto augmente de 2,9 % par rapport au budget de l'an dernier. La demande accrue pour des services municipaux comme le transport en commun, les services d'urgence et les autres services municipaux expliquent cette hausse.

Les résidents devront payer plus cher pour la collecte de leur déchet, leur consommation d'eau et leur impôt foncier.

Le directeur municipal, Chris Murray, a présenté un budget préliminaire équilibré, mais qui est aussi fondé en partie sur des estimations.

Pour les résidents

L'impôt foncier augmente de 2,55 % par rapport à 2018, soit encore une fois au taux de l'inflation.

La Ville de Toronto calcule que cela représente une hausse de 104 $ par année. C'est une moyenne fondée sur une facture d'impôt foncier de 3020 $ pour une maison évaluée à 665 600 $.

La taxe foncière pourrait toutefois être plus élevée pour les résidences situées près du centre-ville.

La facture d'eau augmente de 3 %. C'est donc environ 27 $ de plus par année, selon l'usage.

Et les résidents paieront 2,2 % de plus pour la cueillette de leurs déchets, jusqu'à concurrence de 96 $ de plus par année.

Mais ce montant pourrait être encore plus élevé une fois que le rabais des bacs à déchets est complètement éliminé. Mike Layton, conseiller municipal

L'élu municipal veut éviter les mauvaises surprises pour les résidents. La facture, selon lui, pourrait être de 7 % de plus.

Autres frais

Les programmes récréatifs municipaux n'ont pas été épargnés.

Par exemple, le coût pour des leçons de natation ou pour un camp d'été pourrait être de 4 % de plus cette année par rapport l'an dernier.

Il y aura aussi des augmentations semblables pour d'autres frais d'utilisation. Les détails seront dévoilés au cours des six prochaines semaines.

Le transport en commun coûtera aussi plus cher à compter du 1er avril, soit 10 cents de plus par trajet. La mise en oeuvre complète de la carte mensuelle Fairpass pour les foyers à faible revenu est retardée jusqu'à l'an prochain.

Budget équilibré

Le budget préliminaire de près de 13,5 milliards de dollars de la Ville de Toronto est équilibré, mais certaines recettes, sur lesquelles il est fondé, sont des estimations.

Le conseiller municipal Gord Perks estime qu'il y a au moins 79 millions de dollars en « voeux pieux » dans ce budget.

On ne peut pas baser un budget sur des hypothèses. C'est une grave erreur. Gord Perks, conseiller municipal

Le directeur municipal, Chris Murray, admet que les économies de 10 millions de dollars par exemple sont basées sur des prévisions plutôt que sur des résultats véritables. Il souligne toutefois que celles-ci sont parfaitement réalisables au cours de l'année.

Il en est de même de la contribution de 45 millions de dollars du gouvernement fédéral. Une somme d'argent que Toronto réclame pour les coûts d'hébergement des demandeurs d'asile, mais que la Ville n'a pas encore reçue.

Le conseiller municipal et chef du budget, Gary Crawford, souligne que c'est tout à fait normal de faire des prévisions dans un budget.

Une autre ombre au tableau : le montant que la Ville espère obtenir en droits de mutation en 2019. Les cadres municipaux estiment que Toronto pourrait récolter 727 millions de dollars.

Or la vente de maisons est à la baisse dans la métropole et cette source de revenus est imprévisible. En 2018, les droits de mutation ont chuté de 83 millions de dollars.

Le budget préliminaire doit être approuvé par le conseil municipal en mars. D'ici là, le comité du budget a six semaines pour en faire un examen complet.