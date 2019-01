Sayona Québec inaugure ses bureaux à La Motte

La minière australienne souhaite ainsi s’implanter davantage dans la communauté. C’est un bureau administratif et de contact avec la population , explique le directeur du développement durable, Serge Rouiller.

Les citoyens sont invités à venir poser des questions aux travailleurs administratifs de la minière, du lundi au vendredi. Pour parler du projet ou d’emploi, notre porte est ouverte pour vous accueillir , souligne M. Rouillier

Le projet est ici à La Motte, donc c’était comme un non-sens de s’installer ailleurs. C’était dans nos projets de s’installer à La Motte. Serge Rouiller, directeur du développement durable pour Sayona Québec.

Un petit événement

L’inauguration s’est déroulée dans une relative discrétion. C’était un petit événement qu’on voulait faire, explique M. Rouillier. On a invité certains médias locaux, mais on voulait garder cela petit un peu, puis on voulait garder cela positif.

Le président de l’entreprise, Dan O’Neil, et certains élus régionaux, dont le maire de La Motte, Réjean Richard, et le préfet de la MRC d’Abitibi, Sébastien D’Astous, étaient présents.

Rencontre du ministre de l’Environnement

À l’instar de certains groupes voués à la défense de l’environnement, des représentants de Sayona Québec ont aussi pu défendre leur décision d’éviter le BAPE au nouveau ministre de l’Environnement, Benoît Charrette. Ils l’ont rencontré vendredi dernier.

C’était une rencontre très positive, a expliqué M. Rouiller. On a démontré clairement qu’on remplissait les conditions de l’article 22 [procédure sans le BAPE].

Sayona Québec a aussi profité de l’inauguration de ses bureaux pour offrir une commandite à la Municipalité de La Motte pour les célébrations de son 100e anniversaire.