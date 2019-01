Les Néandertaliens chassaient aussi à distance avec précision

Dans leur étude, Annemieke Milks et ses collègues de l’University College London ont analysé les performances aérodynamiques des répliques de lances vieilles de 300 000 ans découvertes en 2012 à Schöningen, en Allemagne.

Ces dix lances en bois de 2 mètres du Paléolithique ont été extraites entre 1994 et 1999 d’une mine à ciel ouvert avec plus de 16 000 os d'animaux.

L’objectif des chercheurs était d’établir si ces armes, les plus anciennes découvertes à ce jour associées à l’espèce, pouvaient servir à chasser à distance.

Deux répliques de la lance d'un poids de 760 g et 800 g ont été créées à la main en utilisant des outils métalliques. Elles ont été fabriquées à partir d'épinettes norvégiennes. La surface a été manipulée avec des outils de pierre, reproduisant exactement celle d'une lance en bois de l’époque.

On a ensuite demandé à dix athlètes de javelot de vérifier si ces lances pouvaient être utilisées pour atteindre une cible à distance.

L’expérience a montré que ces sportifs pouvaient atteindre la cible jusqu'à une distance de 20 mètres avec un impact assez important pour abattre une proie. C'est le double de la portée à laquelle les scientifiques s’attendaient à voir un impact mortel.

Selon eux, le poids des lances de Schöningen ne leur permettait pas de se déplacer à une vitesse suffisamment grande pour atteindre et tuer un animal. Mais l’expérience a montré que l'équilibre du poids et de la vitesse à laquelle les athlètes peuvent les lancer produit suffisamment d'énergie cinétique pour y arriver.

Ces résultats sont clairs : ces lances permettaient aux Néandertaliens de tuer à distance. Il s'agit d'une constatation importante étant donné que l’année dernière une autre recherche avait montré qu’ils chassaient avec précision à courte distance.

Cette étude s'ajoute à un nombre croissant de preuves que les Néandertaliens connaissaient bien la technologie et qu'ils avaient la capacité de chasser le gros gibier grâce à diverses stratégies de chasse, et non seulement à la suite de rencontres risquées et intimes.

Dre Annemieke Milks