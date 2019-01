Mineur accusé de terrorisme : des questions sans réponses

L'arrestation et les accusations liées au terrorisme portées contre un adolescent de Kingston, en Ontario, soulèvent beaucoup de questions sur l'ampleur du complot et la portée de l'enquête policière. Des experts offrent des éléments de réponse.

L’adolescent accusé d'avoir facilité une activité terroriste devait comparaître en cour lundi, mais son audience a été reportée à la semaine prochaine. Pendant ce temps, de nombreuses questions persistent :

Le suspect a-t-il agi seul?

Quels sont ses possibles liens avec des entités internationales liées au terrorisme?

Est-ce que le complot présumé représentait un danger pour le public?

Pourquoi le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières et l’Agence canadienne des services frontaliers ont-ils participé à l’enquête?

Autant de questions qui laissent le public et les experts perplexes.

Pas de liens directs avec un groupe terroriste?

Les policiers accusent le jeune suspect d’avoir « facilité sciemment une activité terroriste » et d’avoir « conseillé à une personne de préparer une attaque à la bombe ». Mais, contrairement à d’autres cas semblables dans le passé, la GRC n’a pas porté d’accusation d’avoir agi « au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui », comme le décrit la section 83.2 du Code criminel.

Cela peut être significatif pour plusieurs raisons, a précisé Leah West, une avocate spécialisée dans les cas de sécurité nationale, à l’émission The House de CBC.

Peut-être parce que la GRC ne pense pas qu’il y a de lien avec un groupe terroriste reconnu, comme Daech, et que le mineur s’est radicalisé lui-même. Ou peut-être que l’accusation a été laissée de côté parce qu’un tel lien est difficile à prouver. Leah West, avocate

Une ancienne analyste du Service canadien du renseignement de sécurité, Jessica Davis, laisse entendre qu’il est possible que les policiers aient laissé ces accusations de côté, pour le moment, « pour être certains qu'ils ne se sont pas trompés ». Les liens directs avec une organisation terroriste peuvent être difficiles à prouver, poursuit-elle, et les enquêteurs veulent s’assurer qu’ils ont « une possibilité raisonnable de condamnation ».

Il est également possible que l’enquête ne soit pas tout à fait terminée, ajoute Pierre-Yves Bourduas, un ex-commissaire adjoint de la GRC.

Plusieurs éléments de preuve ont été recueillis dans les résidences perquisitionnées [...] peut-être qu’on va pouvoir prouver éventuellement que l'individu travaillait de connivence avec d'autres personnes. Pierre-Yves Bourduas, ex-commissaire adjoint de la GRC

Le complot potentiel était-il sur le point d’être exécuté?

Doug Caldwell, l'avocat du mineur accusé de terrorisme, devant le palais de justice de Kingston, en Ontario. Photo : La Presse canadienne / Lars Hagberg

La GRC dit avoir saisi des produits pour fabriquer une bombe, « des éléments précurseurs à la fabrication d’explosifs », qui ont été neutralisés et détruits lors de la perquisition. La présence de ces éléments explosifs a peut-être incité les enquêteurs à agir plus tôt que prévu pour éviter une autre situation qui aurait pu mal tourner.

En août 2016, Aaron Driver, un Ontarien de la région de London, était surveillé par la GRC. Il était en possession d’une bombe artisanale fonctionnelle. Quand les policiers ont tenté de l'intercepter, il venait de monter dans un taxi avec sa bombe, qui a finalement explosé, blessant le chauffeur, qui a poursuivi les forces de l’ordre pour 1 million de dollars. Aaron Driver est quant à lui mort par balle lors de l'intervention policière.

La GRC a peut-être appris de ses erreurs dans ce dossier, selon Pierre-Yves Bourduas. « Chaque opération est un processus d'apprentissage continu; on adapte nos méthodes opérationnelles en fonction des leçons apprises », souligne-t-il.

La GRC ne peut pas se permettre de laisser tomber des dossiers importants ou de manquer à notre devoir de protéger le public canadien. Pierre-Yves Bourduas, ex-commissaire adjoint de la GRC

En tant qu’ex-haut gradé de la GRC, M. Bourduas a souvent eu à jongler avec ce genre de décisions. Les forces de l’ordre doivent soupeser les besoins de l’enquête et la sécurité du public. Le dilemme : amasser assez de preuves afin d’avoir une possibilité raisonnable de condamnation, tout en empêchant l’accusé d’agir.

Ce sont des dossiers ultrasensibles. Ça te garde réveillé longtemps. Tu dois accumuler une preuve suffisante pour les tribunaux et en même temps protéger les citoyens innocents d’un acte terroriste. Pierre-Yves Bourduas, ex-commissaire adjoint de la GRC

Au-delà des frontières canadiennes?

La GRC a dévoilé que 300 personnes de différentes agences canadiennes ont participé à l’enquête qui a duré à peine un mois. « Ça semble indiquer un niveau de complexité assez rehaussé pour ce type d'enquête là », remarque Pierre-Yves Bourduas.

La participation à l’enquête du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, l'unité responsable de surveiller les activités bancaires douteuses au pays, en a fait sourciller quelques-uns.

« Ça signifie qu’il y a probablement eu des transactions financières douteuses », précise Leah West, soit d’un montant qui dépassait 10 000 $, soit avec une région du monde ou une organisation qui est considérée comme à risque.

C’est le FBI qui a alerté les autorités canadiennes à propos de ce complot potentiel, ce qui ouvre la porte à une piste internationale.

« Peut-être que le suspect canadien communiquait avec des gens aux États-Unis que le FBI surveillait déjà », avance Jessica Davis. Peut-être aussi, poursuit Pierre-Yves Bourduas, que les personnes « utilisaient les médias sociaux pour discuter de leurs intentions, des moyens de communication qui sont étroitement surveillés par le FBI ».

L’Agence canadienne des services frontaliers faisait également partie de l’enquête. « Je ne serais pas surprise d’apprendre qu’une des cibles potentiellement visées avait un lien avec les infrastructures frontalières », comme un pont international, ajoute Leah West.

Le système de surveillance des réfugiés

Un des suspects arrêtés, mais qui n’a pas été accusé, est un réfugié d’origine syrienne qui habite au Canada depuis deux ans.

Ce qui a fait dire au chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, au lendemain de l’arrestation, qu’on devrait revoir le « processus de vérification des réfugiés du Canada ». Il a ajouté que le pays avait « laissé entrer des individus dangereux ».

L'avocate Leah West, spécialisée en sécurité nationale, reconnaît que lors de la crise des réfugiés syriens, par exemple, les agents canadiens qui vérifient les antécédents des demandeurs d’asile « devaient faire leur travail en 96 heures au lieu de 30 jours; c’est sûr que ça augmente les risques ».

Mais elle ajoute que si des erreurs peuvent se produire, cela ne signifie pas que des criminels ont pu entrer au Canada. « Ce n’est pas nécessairement un danger réel, parfois il peut s’agir d’une simple faute de frappe qui sera corrigée plus tard », précise-t-elle.

Pierre-Yves Bourduas ajoute qu’il est beaucoup trop tôt pour que les politiciens puissent émettre des hypothèses sur ce genre de choses, puisque dans le cas de la personne mineure accusée à Kingston, on ne connaît pas son origine, donc on ne sait pas non plus si elle a fait partie d’un processus accéléré, ni même si elle représentait un risque ou défendait une idéologie radicale avant d’arriver au Canada.