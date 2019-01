À la découverte de la Jamaïque avec Rohan, le fils de Bob Marley

Même s’il vit aux États-Unis, Rohan Marley est donc le guide touristique particulier de l’émission La Jamaïque au goût de Marley diffusée sur les ondes de MusiquePlus tous les vendredis soirs.

D’ailleurs, pour l’émission, il dit avoir dû demander une permission spéciale à sa soeur pour pouvoir filmer le studio de Bob Marley dans le Musée de Kingston, en Jamaïque, qui est consacré à la légende du reggae.

J’étais heureux de pouvoir permettre ce coup d’oeil à l’auditoire de la série. Rohan Marley

Rohan Marley affichait un grand sourire tout au long de l’entrevue où il a répondu sans faux-fuyant aux questions de l’animateur Guy A. Lepage.

Celui dont la famille vend du cannabis sous le nom Marley Natural a avoué que l’équipe de l’émission trouvait qu’il fumait un peu trop durant le tournage. « Nous sommes très heureux de Marley Natural et nous avons des liens avec l’industrie canadienne. »

Il avait neuf ans lorsque son père est mort. Cependant, il se souvient d’un homme libre, qui jouait au soccer sur la plage et qui a enseigné à ses enfants à être altruistes. « Je retiens spécialement ses leçons sur la vie et l’importance d’aimer et de donner. Si on possède plus, on doit donner plus. »

Rohan Marley a raconté qu’il était l’un des premiers à développer une ferme biologique en Jamaïque en 1999. « Lorsqu’on a tourné la série en Jamaïque, j’étais heureux de voir que ça commence à faire partie de la culture. Tout le monde adopte la durabilité et vit de façon autonome. »

Rohan Marley a eu cinq enfants avec la chanteuse américaine Lauryn Hill.