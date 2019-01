Une cinquantaine de familles d'accueil recherchées dans Chaudière-Appalaches

L'établissement connait depuis quelques années une croissante soutenue du nombre de placements, qui a atteint plus de 700 l'an dernier.

Actuellement, le Centre jeunesse compte 250 familles d'accueil, mais il en faudrait au moins 50 de plus.

« Je pense que c'est parce que les gens sont plus informés et signalement plus », soutient l'intervenante sociale Josée Pelletier pour expliquer cette augmentation.

Or, depuis cinq ans, le nombre de famille d'accueil, lui, diminue.

Josée Pelletier, intervenante sociale au Centre jeunesse Chaudière-Appalaches Photo : Radio-Canada

C'est sûr que la clientèle est de plus en plus lourde. Les jeunes ne sont pas faciles. Ça demande pour une famille d'accueil d'avoir les compétences un peu plus élevées. Josée Pelletier, intervenante sociale, Centre jeunesse Chaudière-Appalaches

Il y a cependant de belles réussites, insiste l'intervenante sociale. Parmi elles, Jonathan Rodrigue, 27 ans, qui occupe aujourd'hui un emploi dans une institution financière.

« Ça marchait plus ou moins avec mes parents », explique le jeune homme qui avait 16 ans lorsqu'il a quitté le domicile familial.

« La chose qui m'a aidé le plus en famille d'accueil, c'est de me rapprocher de ma famille. Aujourd'hui, la relation que j'ai avec mes parents est loin de celle que dans la période où je suis allé en famille d'accueil.

« Jonathan était un jeune qui ne parlait pas du tout », se rappelle Diane Thomas, qui l'a alors reçu chez elle.

« Je suis contente. Aujourd'hui comme adulte. il a évolué, il parle bien. Je suis très fière de son évolution », ajoute celle qui est également présidente de la section régionale de l'Association démocratique des ressources à l'enfance du Québec.

Diane Thomas est présidente de l'Association démocratique des ressources à l'enfance du Québec pour Chaudière-Appalaches. Photo : Radio-Canada

Les jeunes qu'on a aujourd'hui ressemblent beaucoup aux jeunes qui, il y a 10 ans, étaient placés en centre d'accueil. Là, on essaie de les laisser dans la société, ce qui est une bonne chose. Sauf qu'il faut de l'équipement, il faut des outils, des éducateurs. Diane Thomas, de l'Association démocratique des ressources à l'enfance du Québec

Les familles d'accueil reçoivent régulièrement des formations afin de se mettre à jour face aux nouvelles réalités. Diane Thomas est famille d'accueil depuis 15 ans, un engagement qui est source pour elle d'un grand bonheur.

« On a la chance, le privilège d'être capable de changer, de contribuer à changer la vie d'une personne. C'est le travail le plus valorisant », conclut-elle.

Avec les informations de Nicole Germain