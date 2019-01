Tempête hivernale en Ontario : les transports fortement perturbés

Sur les routes, des retards allant parfois jusqu’à deux heures sur l’autoroute 404, l’autoroute 401, l'autoroute Don Valley et Queen Elizabeth Way (QEW) étaient observés dès 16 h.

L’autoroute Gardiner, qui traverse Toronto d’ouest en est, est elle aussi affectée, en particulier à la hauteur de High Park.

La Police provinciale de l’Ontario (PPO) recensait déjà plusieurs collisions lundi avant 15 h 00.

Les piétons bravent la neige lors d'une tempête qui touche Toronto le lundi 28 janvier 2019 Photo : La Presse canadienne / Graeme Roy

Les établissements scolaires ont, au fur et à mesure de la journée, annoncé la fermeture de leurs portes plus tôt que prévu et l’annulation des classes à cause des conditions météorologiques.

Fermetures des établissements : Collège Centennial, à Toronto, ferme à 15 h 30;

Collège Sheridan, à Oakville, ferme à 16 h 00;

Université de Toronto, campus de Mississauga, ferme à 16 h 00;

Université de Toronto, campus de Scarborough, ferme à 17 h 00;

Université de Ryerson, à Toronto, ferme à 18 h 00;

Collège Humber (tous les campus) et le centre de développement à l’enfance ferment à 18 h 00;

Université York, à Toronto, ferme à 17 h 30.

Perturbations du trafic aérien

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) conseille aux passagers de vérifier l'état de leur vol avant se rendre à l'aéroport. Les conditions météorologiques pourraient perturber l'horaire de votre vol, prévient le GTAA.

L'aéroport Pearson a indiqué sur son compte Twitter que les fonctions aéroportuaires fonctionnent normalement, mais le taux de départ a été réduit pour maintenir la sécurité. Vers 16 h 30, environ 25 % des départs avaient été annulés dans la journée de lundi. Les annulations frappaient aussi l'aéroport Billy-Bishop dans une proportion similaire.

Le métro de surface de Scarborough fermé

Alors que la circulation lourde affecte les tramways et les autobus de la ville, la Commission des transports de Toronto a affirmé que le métro de surface de Scarborough avait dû être complètement fermé en raison de la météo. Le responsable des communications, Stuart Green, a annoncé sur Twitter, qu'il s'agissait d'une précaution puisque beaucoup de neige s'était accumulée sur les rails.

Une dépression de l’Alberta

Environnement Canada a émis un avertissement de neige pour le sud de la province et prévoit des accumulations de 15 à 20 cm d’ici la fin de la journée. Les météorologues mettent cependant en garde contre le possible effet de lac près du lac Ontario qui pourrait augmenter ces quantités pour les zones riveraines.

Vidéo accélérée qui montre l'évolution des conditions météo ce matin à #Toronto, du ciel bleu à l'arrivée de la neige. De 15 à 20 cm devraient s'accumuler dans la Ville-Reine d'ici mardi matin, selon Environnement Canada. #ONstorm #MeteoON #TOfr pic.twitter.com/YX5bqeDQUh — Rozenn NICOLLE (@RozNicolle) 28 janvier 2019

Selon l'agence fédérale, ces précipitations sont dues à la venue d'un clipper (ou dépression) de l'Alberta qui traverse le sud de l'Ontario.