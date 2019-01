Le Vans Warped Tour annonce de nouvelles dates pour ses 25 ans

Le Vans Warped Tour s'emparera de la plage d'Atlantic City les 29 et 30 juin prochains, à l'occasion du 25 e anniversaire de l'iconique festival de rock.

Une programmation de spectacles de plus d'une cinquantaine de groupes sera dévoilée le 1er mars.

Le festival qui fait la tournée des États-Unis et de quelques villes canadiennes depuis 1995 avait indiqué que 2018 marquerait la fin du Vans Warped Tour, mais une célébration du quart de siècle était déjà prévue pour 2019. Une exposition d’art sera aussi présentée à l'occasion des festivités, nourrie par la longue histoire du festival, en plus des démonstrations de planche à roulettes et de motocross.

Les fans canadiens de rock et de punk devront toutefois se déplacer pour assister aux différents concerts, puisque le festival ne voyagera pas jusqu’à eux.

En plus de faire un arrêt à Atlantic City, le festival se déplacera à Cleveland, en Ohio, le 8 juin, et à Mountain View, en Californie, les 20 et 21 juillet.

Les billets seront en prévente le 25 février.