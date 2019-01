Le froid, cauchemar des camionneurs et des mécaniciens

Selon Phillip Bérubé, gérant de service pour l’entreprise Camionnage Total Logistique (TLT), le froid a un « impact économique énorme » sur sa compagnie.

Les moteurs gèlent, les conducteurs gèlent aussi et les camions brisent beaucoup , résume-t-il.

Selon le gérant, il est parfois difficile de réparer les camions rapidement.

Les fournisseurs sont très difficiles à trouver , dit M. Bérubé. Tu ne peux pas juste les appeler et t’attendre à les avoir là en dedans d’une heure. Ils sont toujours bien occupés.

Ces délais entraînent des coûts importants pour la compagnie de livraison, qui doit héberger ses conducteurs dans des motels pour quelques jours en attendant que les réparations soient complétées.

Le Hearst Central Garage répare des semi-remorques qui brisent le long de la route 11.

Le froid extrême nous donne beaucoup d’ouvrage, mais à un moment donné, trop c’est trop , s’exclame le propriétaire Éric Plourde.

On fait ce qu’on peut, mais là on passe des nuits debout et on ne fournit pas!

Éric Plourde, propriétaire du Hearst Central Garage