Réouverture du Parc national de la Pointe-Pelée : 50 cerfs abattus cette année

Depuis plusieurs années, Parcs Canada ferme les portes de son parc le plus au sud du pays pour cette pratique hivernale, importante pour la préservation de l'écosystème, explique Tammy Dobbie, écologiste qui travaille au parc.

Cette année, 50 cerfs de Virginie ont été tués au Parc national de la Pointe-Pelée, selon elle. En comparaison, 72 animaux ont été tués en 2015, 41 l'année suivante, 21 en 2017 et 36 l'année dernière.

Entre 12 et 15 chasseurs de la Première Nation de Caldwell ont participé à cette chasse de deux semaines.

Selon l'écologiste, une population trop élevée de cerfs a un effet négatif sur la végétation, car les animaux mangent des plantes qui sont à risque ou en voie d'extinction.

Parce que nous protégeons beaucoup d'espèces de plantes et d'animaux retrouvés nulle part ailleurs au Canada, une population trop grande de cerfs ajoute une pression additionnelle pour prévenir l'effet dévastateur que pourraient avoir les cerfs sur l'éco-système. Tammy Dobbie, écologiste au parc national de la Pointe-Pelée

Les cerfs raffolent des plantes sauvages telles que le trille blanc, l'asclepia vert et le cactus raquette. Celui-ci est en voie de disparition et, au Canada, n'est trouvée qu'au Parc national de la Pointe-Pelée.

Deux petits cerfs de Virginie se tiennent dans un marécage du parc national de la Pointe-Pelée. Photo : Parc national de la Pointe-Pelée

On veut obtenir une population de 24 à 32 cerfs , explique Mme Dobbie, pour que l'équilibre de l'écosystème soit respecté.

Une opération hivernale

Selon elle, c'est pendant l'hiver qu'il est idéal de réduire la population des cervidés, car les arbres dénudés de feuilles facilitent la surveillance aérienne et le recensement de la population.

Le Parc et la Première Nation collaborent à l'élaboration d' endroits appâts pour les cerfs, c'est-à-dire une clairière où est placée de la nourriture. La visibilité dans ces endroits est optimale pour les chasseurs, ce qui augmente la sécurité et l'efficacité de leur tirs.

Comme on voit mieux les cerfs, on peut les tuer plus rapidement et réduire au minimum leur souffrance , explique Mme Dobbie.

Un sentier au Parc de la Pointe-Pelée à Leamington. Photo : Radio-Canada / Marine Lefèvre

C'est aussi la communauté autochtone qui se charge de disposer et d'utiliser les corps des animaux.

Tous les cerfs serviront à des fins personnelles, communautaires et cérémoniales pour la Première Nation et toutes les parties de l'animal sont utilisées. Tammy Dobbie, écologiste au parc national de la Pointe-Pelée