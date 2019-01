Des responsables de l’association étudiante de Ryerson suspendus

Selon The Eyeopener, le président et le vice-président vie étudiante ont été démis de leurs fonctions après les révélations publiées par le journal étudiant. Des relevés de carte de crédit de l’Association étudiante de Ryerson comprenaient des dépenses injustifiées de plus de 250 000 dollars en huit mois.

Selon le journal, les relevés comprennent des dépenses de milliers de dollars dans des discothèques et des bars.

La porte-parole de l’Université Ryerson, Johanna VanderMaas, a déclaré que l’école prenait les allégations au sérieux, mais qu’elle était une entité distincte de l’association étudiante et qu’elle ne pouvait pas mener d’enquête.

Dans une déclaration adressée aux membres de la communauté de Ryerson, 21 représentants de l’association étudiante ont déclaré que les informations rapportées et les photos partagées par The Eyeopener étaient exactes.

La déclaration indique que l’on ignore qui a utilisé les cartes de crédit pour effectuer les achats, mais précise qu’elles portent le nom de Ram Ganesh, président de la RSU, et de Savreen Gosal, vice-président vie étudiante.