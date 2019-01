Venezuela : le Groupe de Lima se réunira à Ottawa lundi prochain

Mercredi dernier, le président de l'Assemblée nationale du Venezuela, Juan Guaido, s'est déclaré président par intérim du pays, devant des dizaines de milliers de ses partisans en liesse.

Dans la foulée, la plupart des membres du groupe ont exhorté le président vénézuélien, Nicolas Maduro, à renoncer au pouvoir.

La rencontre de lundi prochain vise à « discuter des mesures que nous devons prendre pour soutenir le peuple vénézuélien », a indiqué la chef de la diplomatie canadienne.

C’est la deuxième fois que le Groupe de Lima tient une rencontre au Canada.

Créé en 2017 pour trouver une sortie de crise pacifique à la situation vénézuélienne, le Groupe de Lima rassemble des pays d'Amérique latine ainsi que le Canada.

La semaine dernière, le Canada, le Brésil, la Colombie, l'Argentine, le Paraguay, le Pérou, le Chili, le Guatemala, le Costa Rica, le Honduras et le Panama ont réclamé de nouvelles élections « dans les plus brefs délais, avec la participation de tous les acteurs politiques et avec les garanties et les normes internationales nécessaires à un processus démocratique ».

Le Mexique continue pour sa part d'appuyer Nicolas Maduro.

Plus de détails à venir.