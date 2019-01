Le CISSS de Chaudière-Appalaches, une « Entreprise en santé Élite »

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches obtient la certification « Entreprise en santé Élite » grâce à l'excellence de son environnement de travail.

Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, la direction de l'établissement a mis en place des mesures pour offrir un meilleur milieu de travail afin d'attirer les travailleurs et, surtout, de les retenir.

Le CISSS a consulté ses employés pour améliorer ses pratiques de gestion, favoriser de saines habitudes de vie et améliorer l'environnement de travail.

« Dans le contexte actuel du marché de l’emploi, à titre de plus grand employeur de Chaudière-Appalaches, il est important que notre personnel soit en bonne santé physique et psychologique afin qu’à son tour, il puisse être pleinement disponible à prendre soin de la santé et du bien-être des citoyens de la région », commente la direction du CISSS de Chaudière-Appalaches

Il s'agit du premier CISSS ou CIUSSS au Québec à recevoir cette certification décernée par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ).

La certification est en vigueur pour une durée de trois ans.