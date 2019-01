Le Collège Red River abolit 75 places dans son programme de sciences infirmières

Cette décision ne devrait pas avoir de conséquences directes pour les ressources humaines ou pour les étudiants qui poursuivent actuellement leurs études, selon Conor Loyd, le porte-parole du Collège Red River.

Il précise qu’il est habituel d’ajuster les programmes en fonction des besoins du milieu de la santé et des exigences financières dans un contexte de restrictions budgétaires imposées par la province.

Paige Procter, âgée de 24 ans, a gradué du programme de sciences infirmières offert par le Collège Red River en 2017. Ses sentiments sont partagés à propos de cette annonce de la réduction du nombre d’étudiants dans le prochain programme.

Si elle considère qu’un plus petit nombre d’étudiants permettra de bénéficier de meilleures conditions d’études, elle estime aussi que le programme deviendra beaucoup plus compétitif.

Beaucoup de personnes qui auraient fait d’incroyables infirmières pourraient renoncer à postuler au programme par peur de ne pas être retenues. Paige Procter

De son côté, le Syndicat des infirmières du Manitoba (SIM) déplore cette « réduction considérable » du nombre de places dans ce programme en sciences infirmières.

Le syndicat en redoute les effets pour une province qui fait, par ailleurs, face à « une pénurie chronique de personnel infirmier ».

« On demande sans arrêt aux infirmières d’en faire plus avec moins de moyens, ce qui a des conséquences négatives sur le recrutement et la rétention du personnel » déclare la présidente du syndicat Darlene Jackson.

Limiter en le nombre d'étudiants en sciences infirmières en ce moment ne fera qu'aggraver la pénurie. C'est une vision à court terme et irresponsable. Arlene Jackson, présidente du Syndicat des infirmières du Manitoba

Selon le ministère fédéral de l'Emploi et du Développement social, il devrait y avoir une pénurie de main-d'œuvre chez les infirmières autorisées au Canada au cours des dix prochaines années.

D’après un rapport, publié en 2017 par l'Institut canadien d'information sur la santé, le nombre d'infirmières réglementées au Manitoba a augmenté de plus de 15 % depuis 2008. Toutefois, un rapport du gouvernement du Manitoba prévoit que 5400 postes d’infirmières seront disponibles d’ici 2024.