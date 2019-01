L’image la plus précise de l’Univers à ce jour

Le champ ultraprofond de Hubble, revu et corrigé. Photo : Institut d'astrophysique des Canaries/ABBYS/Hubble

Pour parvenir à cette précision, l’astrophysicien Alejandro Serrano Borlaff et ses collègues de l'Institut d'astrophysique des Canaries ont amélioré le processus de combinaison des images de Hubble à l’aide de la technique ABYSS qu’ils ont eux-mêmes mise au point.

Cette dernière a permis de mieux saisir la lumière présente dans les zones extérieures des galaxies du champ ultraprofond, et le résultat est probant.

L’analyse de cette lumière, qui a nécessité trois ans de travail, a permis de constater que le diamètre de certaines galaxies est pratiquement deux fois plus grand que celui mesuré précédemment.

Par exemple, sur l’image (ci-dessus) qui accompagne ce texte, les zones en gris foncé correspondent aux nouvelles régions observées qui n’émettaient pas assez de lumière pour être détectées.

Nous sommes retournés directement aux images originales, telles qu'observées par Hubble, et nous avons amélioré le processus de combinaison, en tentant d’obtenir la meilleure qualité d'images pour les petites galaxies plus éloignées, mais aussi pour les régions étendues des plus grandes galaxies.

Alejandro Serrano Borlaff