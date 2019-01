Des adolescents au coeur de fraudes bancaires

Le scénario des fraudeurs est bien rodé, soutient d'entrée de jeu un membre de la famille d'un des adolescents.

« Ils utilisent la fonction de localisation sur Snapchat pour trouver les victimes. Mon neveu était au Carrefour de l'Estrie et ils ont vu qu'il était là. Ils lui ont donné rendez-vous en personne en lui disant qu'ils avaient une opportunité pour lui de faire de l'argent facilement. »

Les fraudeurs se présentent ensuite à un guichet pour effectuer un dépôt sans provision dans le compte de la victime et retirer immédiatement le montant inscrit.

Selon elle, il se serait laissé embarquer dans cette histoire parce que des jeunes qu'il connaissait étaient là et disaient qu'il n'y aurait pas de problème. « Mon neveu a donné sa carte de guichet et son NIP à quelqu'un qui promettait de lui ramener de l'argent. Il n'a pas vraiment posé de questions parce que ses amis étaient là et disaient que c'était correct. »

Considérés comme complices

Une plainte officielle a été déposée à la police ce week-end. Au Service de police de Sherbrooke, on connaît bien le stratagème. « C'est une fraude qui perdure dans le temps. C'est toujours le même principe d'obtenir de l'argent rapidement. On prend beaucoup de plaintes pour ce type de fraudes, mais le problème, c'est que les parents retirent leur plainte quand ils réalisent que leur enfant devient, en quelque sorte, complice dans cette fraude. En fait, ce n'est même plus une fraude puisque la victime donne sa carte bancaire et son NIP de son plein gré », explique la porte-parole du SPS, Isabelle Gendron.

Selon cette dernière, uniquement pour ce réseau, trois personnes auraient été impliquées dans ce type de fraude depuis le 15 janvier.