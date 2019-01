Les funérailles de Michel Legrand seront célébrées vendredi à Paris

La cérémonie religieuse se déroulera en la cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre-Nevsky en présence de la famille et des amis proches du créateur, décédé samedi à 86 ans.

Michel Legrand doit notamment sa notoriété aux musiques des films Yentl, de Barbara Streisand, ou Un été 42, mais aussi aux comédies musicales de Jacques Demy Les parapluies de Cherbourg et Les demoiselles de Rochefort, qui ont marqué les débuts de Catherine Deneuve.

Après la cérémonie à la cathédrale, un hommage public lui sera rendu au théâtre Marigny, près des Champs-Élysées, où se joue actuellement une adaptation de Peau d'âne, autre film de Jacques Demy qui mettait aussi en vedette Catherine Deneuve et dont il a composé la musique.

Michel Legrand sera ensuite inhumé au grand cimetière parisien du Père-Lachaise, où le public pourra lui dire adieu.

Michel Legrand et sa femme, Macha Méril, sur le tapis rouge du Festival de Cannes le 17 mai 2017 Photo : AFP/Getty Images / VALERY HACHE

Plus de 50 ans de carrière et de nombreux succès lui ont valu une renommée mondiale et trois Oscars, pour la chanson Les moulins de mon coeur, tirée du film L'affaire Thomas Crown, en 1969, pour Un été 42 et Yentl.

Il avait d'abord été accompagnateur au piano et arrangeur pour des chanteurs, travaillant avec les plus grands, de Miles Davis à Ray Charles, de Frank Sinatra à Charles Trenet et Édith Piaf.

« Certains silences résonnent trop fort. Merci à l'immense Michel Legrand d'avoir enchanté le cinéma pendant plus de 50 ans et de nous laisser encore dans sa musique, avec ses éternelles partitions », a réagi le Festival de Cannes sur son compte Twitter lundi.