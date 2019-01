L'acharnement et l'éthique de travail envoient Alexis Foley avec le Rouge et Or

Le footballeur gatinois Alexis Foley s'apprête à réaliser un rêve. Le joueur de ligne défensive a été recruté par le Rouge et Or de l'Université Laval et s'alignera avec l'équipe l'automne prochain.

L'ancien des Griffons du Cégep de l'Outaouais avait été approché notamment par les Gee-Gees de l'Université d'Ottawa et les Ravens de l'Université Carleton, mais il a jeté son dévolu sur la puissante machine du Rouge et Or.

Ça me tentait de rester au Québec. J'ai choisi d'aller à Laval parce que c'est une université reconnue et les fans sont solides. Le programme de l'université est unique et il y a juste à Laval qu'on a un aussi bon encadrement pour les joueurs , explique Foley.

Même si on ne lui a fait aucune promesse, le jeune homme de 19 ans croit en ses chances avec le Rouge et Or. Selon lui, il cadre parfaitement dans le style de jeu de la ligne défensive et son ardeur au travail sera appréciée.

Je me suis vraiment bien entendu avec l'entraîneur Glen Constantin, qui est aussi le responsable de la ligne défensive. Il croit beaucoup en l'individu et en l'éthique de travail , affirme celui qui se décrit comme un travailleur acharné.

Peu importe qui est en avant de moi, je vais pousser fort en arrière de lui. Alexis Foley, joueur de ligne défensive du Rouge et Or

Dans l'adversité

Le joueur de ligne défensive a joué la dernière saison avec les Condors du Cégep Beauce-Appalaches, après avoir porté les couleurs des Griffons de l'Outaouais pendant deux ans. Il a suivi en Beauce des entraîneurs qu'il appréciait.

J'ai fait face à énormément d'adversité [...] On a perdu le premier match, puis le deuxième aussi. Au troisième, on s'est demandé si ça serait comme ça pour le reste de la saison. On forge notre caractère dans l'adversité et les gars ont compris ça. On a continué à pousser et on a gagné le premier match des Condors en trois ans , dit Foley avec fierté.

Ce dernier est à l'entraînement au moins cinq fois par semaine pour s'assurer d'être prêt pour le camp du Rouge et Or. Même s'il n'est pas le plus grand à sa position, le joueur de six pieds et 245 livres veut prouver que les athlètes de l'Outaouais ont du talent.

La plupart de mon succès s'est formé en gymnase. J'ai toujours poussé mes limites pour améliorer mon agilité et ma force. Alexis Foley, joueur de ligne défensive du Rouge et Or

Le joueur poursuivra ses études en intervention sportive, un programme qui forme des entraîneurs et des intervenants sportifs. S'il ne mène pas une carrière de footballeur plus tard, il sera bien outillé pour revenir dans sa région natale et investir dans les jeunes joueurs de son sport.

Son ancien coéquipier, Pascal Foccroulle-Ménard, s'est quant à lui engagé avec le programme des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa.