Le rat-taupe nu, nouvelle vedette de la recherche biomédicale

Il est sourd et aveugle. Sa peau est complètement glabre et toute plissée. Ses longues incisives, qu'il utilise pour creuser le sol, transpercent ses lèvres au lieu d'être cachées dessous. Bref, le rat-taupe nu n'est pas très beau, à tel point qu'on le compare parfois à un doigt ou à une saucisse à quatre pattes. Ça ne l'empêche pourtant pas d'être de plus en plus populaire auprès des scientifiques.