Amanda Simard, Jordan Peterson et un véhicule spécial à l’horaire de Doug Ford

Une copie de l'horaire de Doug Ford pour les mois d'octobre et de novembre, obtenue grâce à une demande d'accès à l'information, révèle des rencontres que le bureau du premier ministre n'avait jamais rendues publiques sur son compte Twitter.

On apprend notamment que le premier ministre a rencontré le controversé professeur de psychologie de l’Université de Toronto, Jordan Peterson, le 18 octobre.

Huit jours plus tôt, M. Peterson avait écrit sur Twitter qu’il voudrait voir la Commission ontarienne des droits de la personne abolie. Il n’existe pas d’organisation plus dangereuse, à part, possiblement, l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario , a écrit M. Peterson en interpellant le compte du premier ministre de l’Ontario « @fordnation ».

Selon le bureau du premier ministre, la rencontre du 18 octobre portait sur la politique sur la liberté d’expression que les universités devaient élaborer et adopter en vue du 1er janvier. Par courriel, une porte-parole de Doug Ford ne fait aucune mention de la Commission ontarienne des droits de la personne.

Jordan Peterson est un professeur de psychologie à l'Université de Toronto qui est devenu une personnalité publique en se prononçant contre ce qu'il qualifie d'excès de rectitude politique. Par exemple, il a refusé publiquement d'utiliser des pronoms non genrés.

Un véhicule spécial

Le bureau du premier ministre confirme que Doug Ford a participé à une rencontre le 5 novembre intitulée « OPP Car Meeting » avec une compagnie de Mississauga qui se spécialise dans l’adaptation de véhicules pour personnes avec des besoins spéciaux.

En décembre, le commissaire par intérim de la Police provinciale de l’Ontario avait déclaré, dans une lettre à l’ombudsman partagée avec les médias, que le chef de cabinet du premier ministre avait demandé à la PPO de lui fournir un véhicule motorisé modifié et d’en cacher les coûts.

Doug Ford a par la suite déclaré qu’il avait bel et bien demandé à la PPO s’il y avait un véhicule d’occasion dont il pourrait se servir, sans donner plus de détails. Il a nié qu’une demande d’en « cacher les coûts » eut été faite.

Le bureau de Doug Ford dit qu’il n’y a rien d’anormal ou d'inapproprié à ce qu’un premier ministre demande un accommodement personnalisé pour son véhicule. Une porte-parole continue de nier les propos de Brad Blair concernant le coût du véhicule.

Amanda Simard et la francophonie

L’agenda du premier ministre indique par ailleurs qu’il a rencontré la députée Amanda Simard dans la foulée de la grogne suscitée par l’annulation du projet de l’Université de l’Ontario français et l’élimination du Commissariat aux services en français.

Selon le bureau de Doug Ford, le premier ministre cherchait à discuter avec Amanda Simard (qui était alors secrétaire parlementaire aux Affaires francophones) de la marche à suivre pour l’aider à gérer la réaction de la communauté. Pour sa part, la députée de Glengarry-Prescott-Russell dit avoir elle-même demandé la rencontre avec le premier ministre pour l'implorer de reculer dans ce dossier.

Le lendemain, Amanda Simard publiait sur Facebook une déclaration disant qu’elle était « very pissed (outrée) » et que la communauté avait en elle une alliée. Elle a annoncé qu’elle quittait le parti le 29 novembre, soit un peu plus d’une semaine après sa rencontre avec le premier ministre.

Doug Ford a aussi eu un tête-à-tête avec la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, la veille de l'annonce de trois mesures visant à calmer la grogne dans la communauté franco-ontarienne, dont le rétablissement d'un ministère à part entière pour les affaires francophones.

L'automobile et le cannabis

Sans surprise, l’annonce de la fermeture de l’usine de General Motors à Oshawa a aussi occupé beaucoup de place dans le quotidien du premier ministre.

En plus des entretiens avec les dirigeants de GM auxquels il avait fait référence lors des différents points de presse, Doug Ford a tenu des rencontres avec les dirigeants de Honda, de Ford et de Toyota.

La vente du cannabis figure aussi trois fois à l’horaire du premier ministre après la légalisation, le 17 octobre. Des rencontres décrites comme étant « hautement prioritaire » et « accès restreint » ont eu lieu à la fin novembre, soit deux semaines avant que la province annonce qu’elle limiterait à 25 le nombre de magasins.

