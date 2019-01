L’accès à l’eau potable est un droit, plaide un groupe de Prince Rupert

Une chercheuse travaillant pour le groupe Human Rights Watch, Amanda Klasing, appuie leur démarche et soutient que le fait de ne pas reconnaître ce droit est risqué pour les communautés. « L’eau continuera d’être contaminée. Elle deviendra plus chère que ce que les familles peuvent se permettre et deviendra une ressource rare qui sera marchandisée de sorte que les gens n’y auront plus accès », affirme Mme Klasing.

Ce qui est surprenant, c'est qu’une ville de cette taille soit aux prises avec ça. Amanda Klasing, chercheuse, Human Rights Watch

Mme Klasing espère que le cas de Prince Rupert, qui compte quelque 12 000 habitants, attirera l’attention sur d’autres communautés qui ont aussi des problèmes liés à l’eau potable. Au total, 62 réserves autochtones sont touchées par des avis de faire bouillir l’eau à long terme, dont 5 en Colombie-Britannique.

« J’aimerais que ça sensibilise [les gens] partout au Canada au fait que la situation de l'eau potable est précaire pour plusieurs communautés, peu importe sous quelles compétences elles se trouvent », dit Mme Klasing.

La semaine dernière, la Ville de Prince Rupert a levé l’avis, mais a maintenu un avertissement sur la qualité de l’eau, ce qui signifie que les aînés et les enfants doivent continuer de consommer de l’eau bouillie.

D'après les informations de d'Audrey McKinnon, CBC News