Broncos de Humboldt : début des audiences de détermination de la peine du camionneur

Le conducteur a plaidé coupable à 16 chefs de conduite dangereuse d'un véhicule à moteur ayant causé la mort et à 13 chefs de conduite dangereuse d'un véhicule à moteur ayant causé des lésions corporelles.

Les audiences pourraient durer entre trois et cinq jours en raison du nombre élevé de déclarations venues des victimes et des familles.

Selon la Cour, 75 déclarations de victimes ont été soumises avant l'audience de lundi. Il est prévu que plus d'une soixantaine d'entre elles seront entendues cette semaine.

« Les prochains jours seront remplis d'émotion et difficiles pour les familles des Broncos de Humboldt et pour les survivants de la collision », a déclaré l'ancien président de l'équipe, Kevin Garinger. Pour ceux qui sont touchés de près par l'accident, « raconter ce qu'ils ont vécu et exprimer comment cette horrible tragédie les a touchés sont certainement en une partie importante du processus de guérison », a-t-il ajouté.

Le 6 avril 2018, la collision entre l'autocar des Broncos de Humboldt et le camion semi-remorque conduit par Jaskirat Singh Sidhu a causé la mort de 16 personnes et en a blessé 13 autres.

Les audiences ont lieu au centre Kerry-Vickar, de Melfort, pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'y assister.