L’association Paths for People veut plus de trottoirs à Edmonton

L'association à but non lucratif Paths for People cherche à améliorer le réseau piéton d'Edmonton en identifiant les trottoirs manquants à travers la ville. Grâce à son initiative « chaînons manquants », elle rassemble depuis vendredi, auprès des habitants, des informations pour créer une carte identifiant les trottoirs, passages piétons et pistes cyclables manquants afin d'améliorer les infrastructures de la ville.