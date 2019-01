Les élus de Regina voteront sur la création d’un règlement pour les entreprises comme Uber

Le conseil municipal de Regina votera lundi soir sur la création d'un règlement qui régirait les entreprises de transport comme Uber et Lyft.

Plus tôt en janvier, le conseil exécutif de la Ville a renvoyé à l'administration municipale le projet de réglementation de ces entreprises et demandait plus d'information.

Parmi les règles que devraient suivre les conducteurs de ces entreprises de transport, ces derniers auraient besoin d’au moins deux ans d’expérience de conduite et n’avoir eu aucune suspension de permis dans les 10 dernières années.

Il n'y aurait pas de frais minimum pour un trajet à Regina, contrairement à Saskatoon où un frais minimum de 3,75 $ par trajet est appliqué.

Un vote final sur le règlement aurait lieu d’ici la fin du mois de janvier, selon la Ville de Regina.

La Société d’assurances du gouvernement de la Saskatchewan (SGI) a adopté en mai 2018 une loi pour accueillir les compagnies de transport comme Uber et Lyft dans la province.

La réglementation provinciale est entrée en vigueur le 14 décembre dernier.

Avec les informations de CBC News