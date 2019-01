Signes religieux : le ministre de l'Éducation dans l'embarras

Selon l’attaché de presse du ministre de l’Éducation, Francis Bouchard, cette démarche émanait de « la machine administrative » et non pas du cabinet.

Il confirme par ailleurs que « quelques appels ont été faits à des commissions scolaires » dans le cadre de cette démarche.

M. Bouchard ajoute qu'il ne s'agissait pas d'exiger un dénombrement mais plutôt de savoir s’il existait déjà des statistiques sur le sujet.

Selon la présidente de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), Catherine Harel Bourdon, qui dénonce cette demande de Québec, l’appel reçu vendredi provenait directement des bureaux de la sous-ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

« J’aimerais bien que notre ministre de l’Éducation explique ce qui est arrivé vendredi passé. C’est assez aberrant », a affirmé la présidente de la CSDM sur les ondes d'ICI RDI..

Les commissions scolaires de la Pointe-de-l'Île (CSPI) et de Laval (CSDL) auraient aussi reçu des demandes similaires, selon La Presse, qui a d'abord révélé l'histoire.

Selon Cartherine Harel Bourdon cette démarche était un coup d'épée dans l'eau puisque ces statistiques n'existent tout simplement pas à la CSDM. Une telle collecte de renseignements serait illégale de la part d'un employeur, précise-t-elle.

Évidemment on ne fait pas ça, on ne fait pas de dénombrement puisque ça va à l’encontre de la Charte des droits de la personne qui prévoit que les gens ont la liberté de religion et de croyances.

Catherine Harel Bourdon, présidente de la Commission scolaire de Montréal