La Plaza 2 d’Alma croule sous les dettes

La Plaza 2 d'Alma est la propriété d'une société en commandite présidée par Charles Duchesne. Cette société doit plus de 55 000 dollars à la Ville d’Alma pour des taxes non payées en 2018. De plus, elle doit 132 000 dollars à la Banque Royale qui a acquitté ses taxes municipales impayées en 2015, 2016 et 2017.

La société doit acquitter ses taxes municipales et sa dette envers la Banque Royale du Canada pour éviter qu’une vente sous contrôle de la justice ne se concrétise.

Le préavis a été signifié au propriétaire le 23 janvier.

La société en commandite a 60 jours pour remédier à la situation.

D'après les informations de Michel Gaudreau