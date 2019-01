Les maires des grandes villes canadiennes réclament du financement pour le logement

Les maires des plus grandes villes canadiennes exercent de plus en plus de pressions sur le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau pour qu'il injecte des fonds pour faire face à la pénurie de logements qui, selon eux, est en partie due à l'arrivée de réfugiés au pays.

Le caucus des maires des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités se réunit aujourd’hui à Ottawa avant de rencontrer le premier ministre Trudeau et de lui présenter sa liste de souhaits pour l'année électorale 2019 - la dernière du mandat actuel du gouvernement libéral.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, a déclaré que sa ville a dû absorber environ 5,7 millions de dollars supplémentaires en coûts de logement en 2017 en raison d'une hausse du nombre de demandeurs d'asile qui traversent la frontière en provenance des États-Unis. Il a dit qu'il s'attendait à ce que la ville subisse le même sort en 2018.

Les maires ne semblent pas avoir une somme précise en tête du montant d'argent qu’ils souhaitent obtenir du fédéral pour le logement. À la fin de 2017, le gouvernement Trudeau a mis en œuvre une stratégie nationale pour le logement d’une valeur de 40 milliards de dollars sur dix ans. La politique vise à remédier, du moins en partie, à une grave pénurie de logements abordables dans les grandes villes, mais les maires semblent vouloir obtenir un financement plus rapidement.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a intercepté 19 411 demandeurs d'asile à l'extérieur des postes frontaliers officiels en 2018, comparativement à 20 593 en 2017.

Le maire de Toronto, John Tory, s'est dit d'accord avec son homologue Watson pour dire que le gouvernement fédéral devrait faire plus pour partager le fardeau de l'établissement des réfugiés à l'extérieur de Toronto.

Alors que le débat sur l'immigration s'enflamme, la route de Roxham Road, au Québec, constitue une plaque tournante du phénomène.

Les coûts de la légalisation du cannabis

M. Watson a également indiqué que la décision du gouvernement fédéral de légaliser la consommation de marijuana à des fins récréatives a fait grimper le coût de la répression policière dans sa ville.

« Dans notre cas, nous allons recevoir environ 2 millions de dollars [du fédéral] pour toutes les inspections et l’application de la loi... alors que notre personnel estime plutôt les coûts réels de la politique à 8 millions de dollars, a-t-il déclaré. C’est donc une somme de 6 millions de dollars que nous devrons absorber. »

Mais la principale demande des plus grandes villes du pays se situe au sujet du financement fédéral du transport en commun. Les maires veulent 34 milliards de dollars sur 10 ans à compter de 2028 pour financer les services de transport en commun. Selon leur proposition, 30 milliards de dollars de cette somme seraient distribués aux villes en fonction de l'achalandage - 29 milliards de dollars iraient aux réseaux de transport en commun dont l'achalandage dépasse un certain seuil et le milliard de dollars restant aux petits réseaux.

Les quatre milliards de dollars restants iraient à l'augmentation de l'achalandage et aux réseaux de transport en commun en milieu rural. Les maires veulent aussi que le financement devienne permanent.

L'influence politique

« Cela permet à Toronto d’envisager sa prochaine expansion majeure du métro, cela permet à Halifax de commencer à penser au transport rapide par autobus et cela permet à Edmonton de penser à l'avenir du train léger sur rail », a déclaré le maire d'Edmonton et président du caucus des maires des grandes villes, Don Iveson,.

M. Iveson a dit que lui et ses autres maires de grandes villes exercent une influence politique considérable au cours d'une année électorale fédérale.

Le ministre de l'Infrastructure, François-Philippe Champagne, a déclaré que son gouvernement avait déjà investi des milliards de dollars dans le transport en commun.

« Il y a eu des réparations et des améliorations sur plus de 2000 km de routes et d'autoroutes, plus de 170 kilomètres de nouvelles autoroutes et plus de 70 nouveaux ponts, a-t-il indiqué dans un courriel.

Tout comme M. Trudeau, les maires doivent rencontrer M. Champagne, le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, et le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, Bill Blair.