Bilinguisme : « Il y a une montée du populisme. On sent de l’intolérance »

Une quinzaine de personnes ont participé au forum organisé à Inkerman, dimanche après-midi. Cette réunion publique fait partie d’une série organisée dans les collectivités qui souhaitent l’accueillir.

Les participants ont abordé plusieurs thèmes jusqu’à présent. La question des tensions linguistiques est celle qui revient le plus souvent.

En fait, il y a une montée du populisme. On sent de l’intolérance. On sent aussi qu’il n’y a pas de contre-discours à ces gens, que les politiciens il n’y a personne qui se lève pour défendre le bilinguisme au Nouveau-Brunswick, défendre l’égalité des deux communautés linguistiques. Je suis là. Je veux entendre ce que les gens ont à dire. Je veux entendre les suggestions , explique Robert Melanson, président de la SANB.

Des participants à Inkerman ont exprimé des préoccupations au sujet d’une montée de l’hostilité envers le bilinguisme officiel dans la province. Ils ont dit à plusieurs reprises qu’il faut faire la promotion du bilinguisme et de ses bienfaits.

Allez chez les anglophones, avec une campagne de publicité, pour essayer de leur faire comprendre que finalement, être bilingue, c’est un gros plus , recommande Léonard Légère, un participant.

Une intervenante a d’ailleurs dit que le gouvernement précédent, de Brian Gallant, a des choses à se reprocher en matière de promotion du bilinguisme.

Je pense que M. Gallant l’a dit lui-même: mea culpa, mea culpa. Peut-être que si dans les quatre ans il avait fait de la publicité sur le bilinguisme, comme on parlait tantôt, que les [anglophones] apprendraient le français , estime Louise Blanchard, une participante.

Parmi les participants se trouvait aussi un résident anglophone de Bathurst, Kevin Mann. Il fait partie d’un groupe d’anglophones qui apprennent le français.

Je suis fier d’apprendre la langue française. Je voudrais dire à tous les [anglophones] dans la province que ce n’est pas dans la même boîte , souligne Kevin Mann.

La SANB compte présenter d'autres forums citoyens du genre dans les prochaines semaines, peut-être à Dalhousie et à Saint-Jean.

Avec les renseignements de François Vigneault