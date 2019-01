Commémoration de la Shoah, moment charnière des droits de la personne

Le 27 janvier marque la libération du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, en 1945. Cette date a été désignée la Journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocaust, une occasion de réfléchir à un moment fondateur des droits de la personne.

« Dans l’histoire, c’est très important parce que nous avons eu la Déclaration des droits de la personne, la convention des réfugiés, la convention contre le génocide, toutes après l’holocauste, parce qu’il y a eu l’holocauste », lance l'avocat spécialisé en droits de la personne David Matas, de Winnipeg.

Le conseiller juridique de l'organisme B'n’ai Brith constate aujourd’hui une remontée d’antisémitisme. C’est la deuxième année consécutive que l’organisme rapporte une hausse d’incident à caractère antisémite au Canada.

« Je pense qu’on peut faire plus et qu’on peut faire mieux, il y a aujourd’hui des violations des droits de l’homme et je pense qu’on doit faire le lien entre [ces actes et l’holocauste]. Ce n’est pas seulement l’antisémitisme qui augmente, c’est la haine partout, contre beaucoup de groupes », poursuit-il, citant notamment la crise des Rohingya.

David Matas Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Il cite aussi la persécution du mouvement Falun Gong en Chine. Il est l’un des deux rédacteurs d’un rapport de 2006 qui allègue que le régime chinois prélève des organes de prisonniers exécutés du mouvement Falun Gong à des fins de transplantation.

Pour lui, il s’agit de combattre cette haine par l’éducation. « Je pense qu’il faut combattre la haine tout court contre tous et pas seulement contre les juifs et on va apprendre avec l’holocauste où mène cette propagande haineuse ».

Pour Belle Jarniewski, la directrice générale du Jewish Heritage Centre of Western Canada, l’antisémitisme est en hausse à travers le monde, tout comme le nationalisme qui tend à minimiser l'holocauste.

« Il y a certains pays de l’Est, des anciens pays soviétiques, ou il y a une espèce de controverse pour cette date [le 27 janvier] parce qu’ils veulent marquer le 23 août, qui est l’anniversaire du [Pacte germano-soviétique] », note-t-elle.

« Ce qu’ils essaient de faire, c’est oublier les victimes juives et se concentrer sur les citoyens de leur pays comme victimes », dit-elle.

Fille de survivants de la Shoah Les deux parents de Mme Jarniewski ont survécu à l’Holocauste, mais sa famille n’a pas été épargnée pour autant. « Mon père, lui, a vraiment perdu tout le monde dans sa famille, c’est-à-dire son père, tous ses frères et soeurs, ses oncles ses cousins et aussi sa femme et l’enfant qu’il n’a jamais pu voir, parce qu’il était déjà en prison », note-t-elle. Pour elle, la Journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocaust est une journée pour rendre hommage aux morts, et aussi pour réfléchir à tout ce qu’elle n’a pu connaître. « Mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mon demi-frère... et je pense à toutes les fêtes en famille pendant mon enfance — on était seuls. Quand j’entendais les autres enfants parler de leurs familles, de leurs grands-parents qui assistaient… et que je n’ai même pas une photo du côté de ma mère de mes grands-parents ».

Des lacunes dans l’éducation?

Au début du mois de janvier, après une rencontre scolaire sur l'Holocauste, l’organisme de préservation du patrimoine juif de l'Ouest avait constaté que des élèves du Manitoba avaient des connaissances insuffisantes sur la Shoah.

Belle Jarniewski explique qu’un sondage publié récemment par Schoen Consulting a permis d’élargir le constat à l’échelle du Canada.

Belle Jarniewski, la directrice exécutive du Centre communautaire juif Rady à Winnipeg estime que l'enseignement de la Shoah pourrait être amélioré dans les écoles manitobaines. Photo : Radio-Canada

Selon le sondage commandé par la fondation Azrieli, un Canadien de moins de 34 ans sur cinq n’a pas entendu parler de l’Holocauste, ou n’est pas sûr d’en avoir entendu parler.

Le sondage a été mené par téléphone et par Internet auprès d'un échantillon représentatif de 1100 Canadiens de plus de 18 ans, sa marge d’erreur est de plus ou moins 3 %.

« Un grand nombre de personnes ne pouvaient pas identifier un camp de concentration, ne savait pas ce que c'était Auschwitz, ne savait pas que six millions de juifs avaient été tués et ne connaissaient pas l’histoire de leur propre pays », affirme Mme Jarniewski.

« Au lieu de savoir que le Canada a refusé des juifs qui fuyaient l’Allemagne, ils pensent le contraire. Il y a beaucoup de Canadiens qui croient que le Canada a accueilli des juifs », ajoute-t-elle.

Le 7 novembre, le premier ministre Justin Trudeau a présenté les excuses officielles du gouvernement canadien, pour avoir fermé ses portes il y a 79 ans à des réfugiés juifs pendant l'Holocauste.

Quand le Canada refoulait des réfugiés juifs Le MS Saint-Louis avait quitté l'Allemagne avec plus de 900 Juifs qui fuyaient le régime nazi, dans l'espoir de trouver refuge d'abord à Cuba, puis aux États-Unis. Ces deux pays ont toutefois refusé d'accueillir le navire dans leurs ports. Alors que le paquebot s'approchait d'Halifax, des Canadiens ont tenté de convaincre le gouvernement libéral de Mackenzie King d'accepter leur demande d'asile, mais les responsables fédéraux ont refusé. Quatre pays d'Europe ont alors offert d'accueillir les demandeurs d'asile et le MS Saint-Louis est rentré en Allemagne. La plupart des passagers se sont dispersés sur le continent, mais plus de 250 d'entre eux ont été ensuite victimes de l'Holocauste.

