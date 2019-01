Un 18e Gala des bravos sous le signe de l'excellence

C'est le cas de Quentin Delétoille, qui a reçu un Bravo pour ses talents en robotique, mais aussi parce qu’il a aidé un ami à mobilité réduite tout au long de l’année.

C'était ma première année à la Maisonnée en sixième. Et c'était la seule personne comme moi qui était toute seule. Alors je suis allé la voir et on s'est trouvé des points en commun , a-t-il raconté.

Quentin Delétoille a été récompensé notamment pour son dévouement auprès d'un ami à mobilité réduite. Photo : Radio-Canada

Je suis quand même content de l'avoir eu [le prix]. J'étais stressé, c'était stressant quand même. Je suis content et je suis fier. Quentin Delétoille, élève

Voilà en résumé tout l’objectif de ce gala. Souligner l’excellence des élèves, mais aussi leur engagement scolaire et communautaire.

Chacune des écoles soumet des candidats au gala chaque année. C'est les équipes-écoles qui déterminent leurs gagnants , explique le secrétaire général et directeur du service des communications à la CSRS, Donald Landry.

Des élèves de tous les âges

Le Centre de formation professionnelle 24-Juin, de son côté, a fait une heureuse en sélectionnant Adjoua Florence Aboutou. Cette dernière a terminé de façon exceptionnelle sa formation pour devenir préposée aux bénéficiaires.

Quand la secrétaire du 24-Juin m'a appelée, j'étais vraiment heureuse. Je venais tout nouvellement d'arriver au Québec. Quand j’ai commencé mon cours, ça faisait juste quatre mois et puis avec la grosse adaptation, vraiment, j'ai travaillé dur , a-t-elle réagi, tout sourire.

Adjoua Florence Aboutou, récompensée pour son travail durant sa formation comme préposée aux bénéficiaires Photo : Radio-Canada

Elle souligne l'aide qu'elle a reçue du personnel de l'école et de ses collègues pour y arriver.

Mon conjoint, mes enfants, tout le monde est là. C'est un bel exemple pour mes enfants, c'est pourquoi je tenais à ce qu'ils soient là. Adjoua Florence Aboutou, récipiendaire

Le Gala des Bravos n’est pas qu’une remise de prix, c'est aussi un spectacle. Des élèves sont invités à y présenter des numéros artistiques, comme l’a fait Nicolas Girard.

J'ai composé un solo, un gros solo au saxophone baryton et quand je l'ai joué, je crois que les gens ont été épatés , se réjouit le multi-instrumentiste, qui fait partie du Big band de l'école Mitchell-Montcalm.

C'est sûr que d'être invité au Gala des bravos, c'est une bonne source de motivation pour continuer la musique , conclut-il.

Le Gala en est à sa 18e année d’existence.

Avec les informations d'Emilie Richard