L'Océanic trop fort pour l'Armada de Blainville-Boisbriand

Le premier point de la partie a été marqué par Alexis Lafrenière de l'Océanic, aidé de Vincent Martineau et Radim Salda avec moins de trois minutes à faire en première période.

Un peu plus de 30 secondes plus tard, il a été suivi de son coéquipier Anthony Gagnon qui a inscrit le deuxième point de l'Océanic au tableau indicateur avec l'aide de Carson MacKinnon et de Radim Salda.

L'Armada tente une remontée en deuxième période

Alexis Lafrenière a creusé l'écart qui séparait l'Océanic de l'Armada en déjouant, pour une seconde fois, le gardien de l'Armada Brendan Cregan.

Avec la moitié du temps alloué à la partie déjà écoulée, l'Armada avait alors à combler un écart de trois points avec l'Océanic.

Son joueur Thomas Lacombe a été le premier à réussir à déjouer Colten Ellis, le gardien de l'Océanic. Il a été aidé de ses coéquipiers Samuel Desgroseilliers et Alexander Katerinakis.

Il a été suivi, quelques minutes plus tard, d'Antoine Demers qui a inscrit le deuxième point de l'Armada au tableau indicateur.

L'Océanic trop fort en troisième période

L'Armada n'est pas parvenu à percer la défensive de la troupe de Serge Beausoleil et à égaliser le score en troisième période.

Les joueurs de l'Océanic ont tiré 14 fois en direction du filet de l'Armada au cours des vingt dernières minutes de la partie.

Charles-Edouard d'Astous de l'Océanic a marqué le but d'assurance de son équipe à six minutes de la fin de la période. Il a été aidé d'Alexis Lafrenière et d'Anthony D'Amours.

L'Armada a tenté le tout pour le tout en retirant son gardien de but avec 40 secondes à faire avant la fin de la partie.

Il n'a fallu que six secondes à Olivier Garneau de l'Océanic pour profiter du filet désert et marquer le cinquième point de son équipe.

L'équipe de Rimouski poursuit donc sa série victorieuse en remportant un 6e match consécutif.

L'Océanic affrontera les Cataractes de Shawinigan mardi au Colisée Financière Sun Life.

L'équipe de l'Océanic de 1999-2000 élue meilleure équipe de l'histoire

À l'occasion des festivités du 50e anniversaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), les partisans ont été appelés à voter pour l'équipe la plus solide de l'histoire du circuit.

Les partisans ont voté!

Menée par nul autre que @BRichards_1991, c'est la formation de l'@oceanicrimouski de 1999-2000 qui a été élue la meilleure équipe des 50 premières années de la Ligue! #LHJMQ50 — #LHJMQ50 (@LHJMQ) 27 janvier 2019

C'est l'équipe de l'Océanic de la saison 1999-2000 qui a été choisie par les partisans. L'équipe était dirigée par Doris Labonté et comportait, notamment, les attaquants Brad Richards et Jonathan Beaulieu ainsi que le gardien de but Sébastien Caron.

De cette équipe, cinq joueurs ont grossi les rangs de la Ligue nationale de hockey (LNH), soit Brad Richards, Juraj Kolnik, Michel Ouellet, Aaron Johnson et Sébastien Caron.