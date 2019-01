Des entreprises courtisent les Néo-Brunswickois lors d'une foire aux franchises

Une quarantaine d'entreprises sont venues courtiser les Néo-Brunswickois cette fin de semaine, et ont tenté de les convaincre de se porter acquéreurs d'une franchise.

On estime qu’environ 500 intéressés ont visité le salon Expo Franchise et Occasions d’affaires, qui se tenait à Moncton. Distributeurs de café, restaurateurs, boutiques spécialisées et bannières en tous genres étaient bien visibles pour séduire les entrepreneurs en devenir des Maritimes.

Mais démarrer sa propre entreprise est toujours une aventure risquée. Acheter une franchise ne signifie pas moins de travail, rappelle Marie Chamberland, présidente du Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB).

Toute entreprise où vous investissez de l'argent, vous devez être engagé, passionné, mettre du temps, de l'énergie, apporter un bon leadership , dit-elle. Ça ne changera pas nécessairement, que ce soit une franchise ou que ce soit une entreprise indépendante.

D’après un reportage de Marielle Guimond