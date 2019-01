Son fils sur les lieux : un policier accusé d’entrave à la justice à T.-N.-L.

Le sergent Brent Hillier, un policier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Bay Roberts, est accusé d’entrave à la justice et d’abus de confiance.

Il fait de surcroît face à une accusation en vertu du Code de la route.

Versions différentes

Les accusations sont déposées relativement à un accident de la route survenu le 1er juin 2018 à Upper Island Cove. Un automobiliste, soupçonné d’avoir conduit avec les facultés affaiblies, aurait quitté la route pour terminer sa course sur une propriété privée.

La scène de l'accident. Photo : Radio-Canada / CBC / Eddy Kennedy

Le sergent Brent Hillier père a soutenu que ce n’est qu’une fois sur les lieux qu’il a constaté que l’automobiliste en question était Brent Hillier fils. Le père affirmait avoir immédiatement confié l’enquête à un collègue.

Or, le propriétaire de la résidence où s’est produit l’accident a une version différente. Il dit qu’en arrivant chez lui pour y trouver sa clôture et sa maison endommagée, Brent Hillier père était le seul policier sur place. Il était avec son fils, soutient le citoyen, et le véhicule n’était nulle part en vue.

Bien que la GRC dise toujours que l’automobiliste est soupçonné de conduite avec les facultés affaiblies , Brent Hillier fils n’a jamais été visé par des accusations à cet effet. Il est en revanche accusé de conduite dangereuse et de conduite d'un véhicule à moteur sans assurances. Son procès doit s’ouvrir le 24 juin.

Le sergent Brent Hillier père est suspendu avec solde. C’est la Force constabulaire royale de Terre-Neuve qui a enquêté sur le membre de la GRC.