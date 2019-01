Bientôt une maison pour Èva

La petite Èva, âgée de trois ans, est atteinte de la mutation génétique spontanée du gène CDKL-5, une maladie rare, diagnostiquée six mois après sa naissance.

Elle souffre d'épilepsie, a peu de tonus musculaire et présente une déficience intellectuelle sévère. Elle ne pourra jamais marcher ni parler.

Sa condition nécessite de nombreux suivis. La maison où elle vit avec ses parents, son frère et sa sœur était difficilement adaptable à ses besoins. Une situation qui est sur le point de changer.

Une campagne de financement

Dimanche matin, un brunch bénéfice au restaurant O’Chevreuil a rassemblé 120 personnes. L’événement s’ajoute à d’autres qui ont été menés dans le cadre de la campagne de financement Une maison pour Èva.

Du moment qu’on parle de la cause autour de nous, les gens embarquent. C’est instantané. On n’a pas de difficulté à rallier les gens , raconte le coordonnateur de la campagne, Pierre Gauvin.

C’est sa conjointe, France Champagne, qui a eu l’idée, au moment de sa retraite, de venir en aide à son ancienne collègue de travail.

Pour moi, c’était impensable que Catherine et Jean-François aient du temps à mettre dans la planification d’une construction de maison, confie-t-elle. […] Ils l’auraient fait, mais à combien d’efforts, de larmes, de peine et d’épuisement? Je me suis dit : si on peut faire ça pour eux, ils vont pouvoir se concentrer sur l’essentiel.

Qui est Èva? Il était possible de lire sur Èva et sa famille lors du brunch bénéfice servi dimanche. Photo : Radio-Canada

Depuis, tous ses efforts portent fruit.

On est une communauté à Sherbrooke très généreuse. Chaque fois qu’il arrive quelque chose ici, la solidarité des gens est extraordinaire. France Champagne, coordonnatrice de la campagne Une maison pour Èva

Dès février, les premières pelletées de terre pourront être données. La maison, qui coûtera de 500 000 $ à 600 000 $, aura un levier sur rails, un ascenseur, en plus d'un bain et d'une douche adaptés.

Ça va permettre à Èva et à sa famille de mieux vivre avec cette condition , assure l’entrepreneur général qui s’occupera du chantier, Alain Patry.

Ce dernier, touché par la situation que vit la famille, a décidé de devenir président de la campagne de financement. L’objectif est de récolter au total 250 000 $ en dons, et il est presque atteint.

Moi, j’ai la chance d’avoir des enfants en santé. Il n’y a personne dans la société dont la santé ne peut pas être touchée. C’est ma façon à moi de redonner à la société , soutient-il.

Une campagne émouvante

Pour les parents d’Èva, cette campagne leur permet de pousser un soupir de soulagement.

Je suis vraiment impressionné de voir la mobilisation que les gens ont. Ce sont des gens qu’on ne connait pas nécessairement et ils se regroupent pour nous aider, aider une famille de l’Estrie. C’est émouvant , confie Jean-François Nadeau, le père d'Èva.

C’est comme une traînée de poudre, tout le monde se mobilise pour nous. Catherine Roy, maman d'Èva

Les parents d'Èva, Jean-François Nadeau et Catherine Roy Photo : Radio-Canada

Une aide du gouvernement existe, mais elle est insuffisante. Seulement avec le programme d’adaptation domiciliaire, on ne serait pas capable de faire un projet de cette ampleur. Au niveau gouvernemental, j’ai l’impression qu’il pourrait y avoir une couche de plus pour les familles dans notre situation , avance Jean-François Nadeau.

Plus on va en parler et plus on va démontrer les besoins qu’on vit, j’ai bon espoir et j’ose espérer qu’ils vont tendre l’oreille et adapter les choses en conséquence. Nous, on est très chanceux, poursuit Catherine. Mais il y a plein de familles qui vivent la même situation que nous et je souhaite vraiment que tout le monde puisse avoir la même qualité de vie et continuer de garder leurs enfants dans ce même milieu de vie.

Déjà plus de 200 000 $ ont été amassés en dons et services dans le cadre du projet Une maison pour Èva.

Avec les informations de Marie-Claude Lyonnais