La querelle diplomatique entre Pékin et Ottawa fait une première victime politique, les conservateurs fédéraux en mode attaque et toujours pas de porte de sortie au Venezuela. Petit résumé de l'actualité qui a marqué la fin de semaine.

L'ambassadeur du Canada en Chine, John McCallum, lors d'une rencontre du cabinet fédéral à Sherbrooke, le 16 janvier 2019. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

La dispute entre le Canada et la Chine s'envenime

L'heure n'est toujours pas au rapprochement entre le Canada et la Chine, alors que le conflit diplomatique perdure entre les deux pays. Samedi, le premier ministre Justin Trudeau a congédié son ambassadeur à Pékin, John McCallum, après deux séries de déclarations controversées sur la crise. Et dimanche, la Chine a de nouveau jeté de l'huile sur le feu, en annonçant l'arrestation d'un autre Canadien sur son territoire; l'individu aurait tenté de commettre une fraude massive.

Andrew Scheer s'est adressé aux troupes conservatrices à Ottawa, dimanche après-midi. Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

Fiscalité et odeur de neuf aux Communes

Le chef du Parti conservateur fédéral, Andrew Scheer a articulé son message électoral lors d'une rencontre des membres de son caucus, dimanche, à la veille de la rentrée parlementaire de lundi. Le message des conservateurs sera simple : la vie coûte trop cher sous les libéraux. Lundi, à Ottawa, les députés investiront d'ailleurs leur nouveau lieu de travail, puisque l'édifice du Centre du Parlement, qui abrite la Chambre des Communes, doit subir une cure de jeunesse pendant au moins 10 ans.

Le président Nicolas Maduro s’est engagé en faveur d'un dialogue national. Photo : Reuters

Tensions toujours vives au Venezula

Rien n'est réglé au Venezuela, où le chef de l'opposition, Juan Guaido, s'est autoproclamé président intérimaire, refusant du même coup toute légitimité au président en place, Nicolas Maduro. Samedi, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas permis de dénouer l'impasse; Washington, Ottawa et d'autres pays occidentaux soutiennent M .Guaido, tandis que la Russie, la Chine et Cuba, entre autres, appuient le régime socialiste. En coulisses, le Canada a même travaillé à encourager l'opposition pour faire barrage au gouvernement autoritaire.

Bianca Andreescu a remporté son premier titre de la WTA. Photo : Twitter/Oracle Challenger Series

Un premier titre pour Bianca Andreescu

La Canadienne Bianca Andreescu, 18 ans, a remporté cette fin de semaine les honneurs du tournoi Challenger à Newport Beach, en Californie. Classée 106e meilleure joueuse au monde, l'athlète a ainsi obtenu son premier titre au sein du circuit de la WTA.

Le compositeur Michel Legrand est mort dans la nuit de vendredi à samedi. Photo : Getty Images

Michel Legrand n'est plus

Le compositeur français Michel Legrand est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, a fait savoir sa famille. Largement primé, complice des grands noms du cinéma et de la chanson, comme Ray Charles, Orson Welles, Frank Sinatra, ou encore Charles Trenet et Édith Piaf, M. Legrand a aussi beaucoup travaillé au Québec, d'où sont provenus de nombreux hommages et témoignages après l'annonce de son décès.

La circulation maritime a repris sur le fleuve Saint-Laurent après la destruction de l'amas de glace sur le lac Saint-Pierre. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

L'hiver bat son plein et comporte son lot de conséquences

Les conditions hivernales parfois extrêmes ont provoqué de nombreux problèmes partout au pays, qu'il s'agisse de froid mordant, qui est attendu d'un bout à l'autre du pays, ou encore de glaces qui ont temporairement forcé la suspension du trafic maritime sur le Saint-Laurent. Dimanche, deux carambolages se sont produits sur des autoroutes enneigées de la grande région de Montréal, faisant plusieurs blessés.

Bonne semaine!