North Bay sous de grande quantité de neige

Selon les plus récentes données de l'Office de conservation de North Bay-Mattawa, le sol de la région est couvert d'un tapis blanc d'environ 55 centimètres, ce qui représente plus du double des 21 centimètres enregistrés à pareille date l'an dernier.

Les quantités mesurées à certains endroits dépassent même des records établis en 2007 et 2012.

La directrice des communications de l'organisme, Sue Buckle, note néanmoins qu’il n’y a pas lieu de s’alarmer. Selon elle, il est trop tôt pour dire si le total d’accumulation sera supérieur à celui de l’an dernier.

Un homme qui déneige à North Bay Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Des citoyens qui ne sont pas découragés

Raymond Pitre, résident de Nipissing Ouest, déneige son entrée de maison avec son tracteur presque tous les jours ces temps-ci en raison des nombreuses chutes de neige et de la poudrerie, mais les monticules de neige empiètent de plus en plus sur son espace de stationnement.

Denis Sinclair se considère chanceux d'être à la retraite et ainsi avoir le temps nécessaire pour déneiger sa cour aussi souvent cette année.

Je fais ça lentement, c'est un exercice. Je ne le veux pas m'essouffler. J'en fais un petit peu, ensuite je vais me reposer et je reviens et je recommence et on en vient à bout , dit-il.

Denis Sinclair. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Environnement Canada prévoit des accumulations de neige pour les prochains jours.

Avec des informations de Mathieu Grégoire