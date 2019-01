Une citoyenne en guerre contre le camionnage à Varennes

Des résidents de Varennes, en Montérégie, n'en peuvent plus de la circulation de camions près de chez eux. Une mère de famille a même entamé des démarches judiciaires contre la municipalité puisque selon elle, sa qualité de vie s'est dégradée depuis que la circulation des poids lourds a été détournée en zone rurale.

Un texte de Diana Gonzalez

Marie-Ève Dulude a choisi de s'installer à la campagne avec sa famille en 2010. Elle assure que sa quiétude – ainsi que celle de ses trois enfants – est troublée depuis que des camions passent tout près de chez eux.

On n'a plus de qualité de vie. Marie-Ève Dulude, résidente de Varennes

« On nous dit qu'on est peu nombreux. Donc, au nom de "vous n'êtes pas beaucoup à la campagne", on peut vous enfoncer dans la gorge tout ce qu'on veut. On a des droits », poursuit-elle.

C'est pourquoi elle a demandé l'autorisation d'exercer une action collective contre la Ville de Varennes. Le document a été déposé le 16 janvier dernier, au palais de justice de Sorel-Tracy.



« On demande qu'il y ait réparation pour les préjudices vécus au niveau du son, au niveau de la pollution, au niveau des vibrations, poursuit la mère de famille. On veut que la situation change, on veut retrouver un équilibre de vie. »

Marie-Ève Dulude vit avec sa famille à Varennes depuis 2010. Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Sa maison est située tout près de la montée de la Baronnie, où circulent de nombreux poids lourds. Depuis le 16 juillet 2018, les camions ne peuvent plus traverser le centre-ville de Varennes par la route 132 ni emprunter la montée de Picardie pour accéder à la zone industrielle.

Selon la demande d'autorisation collective, « le nouvel itinéraire pour le camionnage lourd de la défenderesse affecte environ 90 à 100 personnes physiques résidant en bordure ou à proximité du nouvel itinéraire ». Marie-Ève Dulude croit qu'ils pourraient être plus nombreux, puisque ce chiffre n'inclut pas les enfants ni les locataires.

« [À Varennes], le volume de camionnage dont plusieurs transportent des matières dangereuses et de véhicules outils qui circulent à proximité de la résidence de la demanderesse est ahurissant », lit-on dans le document judiciaire. « Ce débit véhiculaire est appelé à croître au cours des prochaines années au fur et à mesure du développement de la zone industrielle. »

On cite en exemple l'ouverture du nouveau centre de distribution de Costco.

Nicole Jodoin vit tout près de la montée de la Baronnie, à Varennes. Photo : Radio-Canada / Diana Gonzalez

Nicole Jodoin subit aussi les contrecoups du va-et-vient des camions. « Je suis réveillée à tout moment par les bruits et les lumières », raconte-t-elle.

On se sent envahis. C'est jour et nuit, 7 jours sur 7. Nicole Jodoin, résidente de Varennes

La municipalité a mis en place un programme d'aide destiné à des résidents, pour financer des mesures d'atténuation le long du nouvel itinéraire. Marie-Ève Dulude n'en fait pas partie.

« La Ville a pris en considération seulement les résidences qui avaient pignon sur rue sur cet itinéraire, donc qui avaient une entrée charretière sur cette voie-là. Moi j'habite à deux maisons, je subis le trafic et je ne suis pas incluse dans ces mesures-là, ce qui nous laisse croire que c'est complètement arbitraire », déplore-t-elle.

Varennes ne commente pas ce dossier, puisque la demande a été déposée en Cour supérieure.